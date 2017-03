Door Mark Hendrikman, zondag 12 maart 2017 10:10, 28 reacties • Feedback

Google onderkent op zijn productforum de problemen met de microfoons in de Pixel en Pixel XL. Het zou gaan om een hardwarefout die ervoor kan zorgen dat een of meerdere van de drie microfoons in de toestellen ophouden met werken.

Het probleem met de microfoons kan volgens Google-medewerkers veroorzaakt worden door twee verschillende dingen. Ten eerste zou het kunnen gaan om een scheurtje in een soldeerpunt op de audiocodec. In gevallen waar alle drie de microfoons problemen hebben, is dit de meest waarschijnlijke oorzaak. Afhankelijk van temperatuur en hoe de gebruiker de telefoon vasthoudt, kan het probleem op bepaalde momenten juist verdwijnen. Bij problemen met individuele microfoons kan het liggen aan het mechanisme dat vast is komen te zitten. Google sluit een softwareprobleem uit.

Het probleem zou zich vooral voordoen bij Pixel-toestellen die geproduceerd zijn voor januari van dit jaar. Google-medewerker Brian Rakowski stelt namelijk dat Google vanaf dit jaar al stappen heeft gezet om deze problemen te voorkomen. Bij Pixels van dit jaar moet de kans op het voordoen van deze problemen onder de 1 procent liggen. Hoe hoog dat percentage is bij oudere toestellen, is niet duidelijk.

Hoewel gebruikers voor een probleem met een individuele microfoon zouden kunnen proberen deze te verwarmen met bijvoorbeeld een föhn om de conus lost te krijgen, raadt Google dit niet aan. In plaats daarvan wordt aanbevolen om contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf. Gebruikers die met dit probleem kampen, krijgen schijnbaar zonder mitsen en maren een nieuw toestel.