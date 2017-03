Door Arnoud Wokke, woensdag 29 maart 2017 19:38, 10 reacties • Feedback

Google heeft in de vijf maanden sinds de release van de Pixel en Pixel XL 2,1 miljoen exemplaren van zijn smartphones geleverd. Dat beweert de grootste zakelijke krant van Taiwan, thuisbasis van HTC die de telefoon voor Google produceert.

Het is onbekend hoe de Pixel het doet tegenover Nexus-telefoons van eerdere jaren, maar met 2,1 miljoen geleverde Pixels is Google een kleine speler op de smartphonemarkt. Zo leverde Apple in de drie maanden tot eind december meer dan 78 miljoen iPhones. Samsung maakt al jaren geen leveringen bekend en Huawei, de mondiale nummer drie, leverde twaalf miljoen exemplaren van zijn high-end telefoonserie P9 van vorig jaar. Google verkoopt de Pixel niet wereldwijd, maar in een beperkt aantal landen.

HTC zal ook dit jaar de fabricage van de Pixels op zich nemen, meldt Commercial Times. Voor 2018 zijn er meerdere bedrijven in de race. Naast HTC zouden LG, het Chinese Coolpad en het eveneens Chinese TCL de toestellen willen produceren. TCL maakt nu al telefoons onder het merk Alcatel en is bovendien licentienemer van BlackBerry. Zo is de KeyOne afkomstig uit de fabrieken van TCL.

Google bracht de Pixel en Pixel XL afgelopen najaar uit. De zoekgigant liet al eerder doorschemeren dat er dit najaar vermoedelijk een vervolg komt op de telefoons.