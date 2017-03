Door Arnoud Wokke, woensdag 29 maart 2017 20:05, 13 reacties • Feedback

Microsoft heeft een testversie van Excel online gezet, waarin het mogelijk is met meerdere mensen tegelijkertijd te werken aan een spreadsheet. De functie was al beschikbaar in mobiele versies van de zakelijke software, maar nog niet op de desktop.

Om tegelijkertijd werken mogelijk te maken, moet een Spreadsheet online staan, bijvoorbeeld op OneDrive of SharePoint, meldt Microsoft. Bovendien moeten gebruikers een Office 365-abonnement hebben en op het Fast-niveau zitten van het Microsoft Insider-programma voor Office. De functie werkt vanaf versie 8017.1000.

Gebruikers kunnen zien of meerdere mensen tegelijkertijd werken aan een spreadsheet aan de iconen rechts bovenin beeld. Bovendien zijn wijzigingen die andere gebruikers aanbrengen binnen enkele seconden zichtbaar. De functie moet volgens Microsoft gaan voorkomen dat gebruikers stuiten op een vergrendeld Excel-document in een gezamenlijk bedrijfsaccount van bijvoorbeeld OneDrive.

Het tegelijkertijd werken aan spreadsheets werkt al in de webversie van Excel en de app voor Android en Windows 10 Mobile. Wanneer Microsoft de definitieve versie van Excel met de functie uitbrengt voor Windows, is nog niet bekend. Doorgaans komen functies in Insider-previews binnen enkele maanden in de stabiele versies.