Door Arnoud Wokke, woensdag 29 maart 2017 20:29, 10 reacties • Feedback

Tesla heeft versie 8.1 van zijn software uitgebracht, waarmee gebruikers van auto's nieuwer dan oktober 2016 de handen van het stuur kunnen halen tot maximaal 130 kilometer per uur. Tot nu toe kon dat tot ongeveer 70 kilometer per uur.

De handen van het stuur halen kan met Autosteer, een functie waarbij de Model X of Model S automatisch op de rijbaan blijft en de snelheid en positie vasthoudt. De functie is niet bedoeld voor volledig autonoom rijden, maar voor korte stukken. In de changelog die een Reddit-gebruiker online zette ontbreekt een functie voor nieuwe situaties om bij noodsituaties automatisch te remmen.

Tesla rust exemplaren van de Model X en Model S uit met meer sensoren en nieuwere hardware sinds oktober 2016, maar de software liep tot nu toe achter bij die van oudere modellen. Met de update naar 8.1 wordt dat veel meer gelijkgetrokken, al biedt de nieuwe hardware vooralsnog weinig voordeel in de software.

Behalve Autosteer zit er een waarschuwingssysteem in de update, waarbij het stuur een trilling geeft als gebruikers van rijbaan wisselen zonder te knipperen. Ook kunnen auto's automatisch van een parkeerplaats afkomen zonder bestuurder in de auto als gebruikers een knop indrukken in de smartphone-app van Tesla. De update is vanaf woensdag beschikbaar.