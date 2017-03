Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 18:09, 15 reacties • Feedback

Het Chinese Tencent heeft vijf procent van de aandelen van autofabrikant Tesla Motors in handen gekregen. Het internetbedrijf heeft daar 1,78 miljard dollar voor op tafel gelegd, omgerekend zo'n 1,64 miljard euro. Tesla wil het geld gebruiken voor de productie van de Model 3.

Dat Tencent flink heeft geïnvesteerd in Tesla blijkt uit documenten die bij regulerende instanties zijn ingediend, schrijft Reuters. Tenscent heeft 8,2 miljoen Tesla-aandelen gekocht en daarmee is het de vijfde grootste aandeelhouder. Elon Musk staat met 21 procent op de eerste plaats, gevolgd door verschillende investeringsmaatschappijen.

Eind februari gaf Tesla-ceo Elon Musk al aan dat het vergaren van meer investeringskapitaal een 'logische stap' zou zijn om risico's bij de productie van de Model 3 te vermijden. De productie van de goedkoopste Tesla tot nu toe zou in juli van start moeten gaan. Volgens de fabrikant verloopt alles volgens schema.

Het Chinese Tencent is een van de grootste internetbedrijven ter wereld, maar richt zich met zijn diensten vooral op China. Het bedrijf is de maker van de chatdienst WeChat, die 864 miljoen actieve gebruikers heeft. Vorig jaar telde het bedrijf 8,6 miljard dollar neer om de maker van mobiele game Clash of Clans over te nemen.