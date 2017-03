Door Joris Jansen, dinsdag 28 maart 2017 17:18, 11 reacties • Feedback

Submitter: evilknevil

Vervoersbedrijf Arriva heeft sinds vorige week een testtrein in gebruik waarin een snellere draadloze wifi-verbinding beschikbaar is dan standaard in de treinen. Zowel binnen als buiten de trein zijn extra antennes geplaatst en er wordt gebruikgemaakt van een 4g-router.

De testtrein rijdt sinds donderdag in zowel de provincie Friesland als Groningen. Reizigers kunnen hun ervaring en feedback direct melden in een app van het bedrijf. De test duurt drie maanden. Arriva gaat de ervaringen met eigen steekproeven combineren en zal over drie maanden besluiten of de nieuwe wifi-verbinding via 4g in alle Arriva-treinen wordt ingebouwd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Arriva verwacht dat door de toevoeging van extra antennes meer reizigers in de trein beter gebruik kunnen maken van de wifi-verbinding. Het vervoersbedrijf tempert wel de verwachtingen en stelt dat de kwaliteit van het internet wat stabiliteit en snelheid betreft niet te vergelijken is met vast internet. De testtrein is te herkennen aan grote aanplakbiljetten in de verschillende treincoupés, waarop reizigers worden opgeroepen om mee te doen met het testen van de draadloze internetverbinding.

In 2011 voorzag Arriva zijn treinen op het traject van de Merwede-Lingelijn van draadloos internet. In 2012 maakte Arriva het plan bekend om alle treinen uit te rusten met gratis draadloos internet via wifi-hotspots. Het ging in totaal om 99 treinstellen. In 2013 is dit gerealiseerd. Het ging daarbij veelal om een gedeelde 20Mbit/s-verbinding via een 3g-router.