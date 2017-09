Europarlement stemt in met plan voor gratis wifihotspots

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een regeling voor het aanbieden van gratis wifihotspots en de financiering daarvan. Het project draagt de naam WIFI4EU. Het is bedoeling dat in 6000 tot 8000 gemeenten in heel Europa in openbare ruimtes hotspots komen.

De verspreiding gaat op basis van een 'first come, first serve'-principe. Alleen publieke instanties met openbare ruimtes, zoals bibliotheken, gemeentehuizen, ziekenhuizen, parken en trein- en busstations, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Alleen instanties die nu nog geen openbare hotspots hebben, kunnen meedoen.

De instanties die meedoen, moeten betalen voor de connectiviteit en het onderhoud van de dienst. Daarbij geldt de verplichting om ten minste drie jaar lang gratis wifi aan te bieden. Er komt alleen subsidie van de EU als er bij het gebruik van hotspots geen reclame wordt gemaakt en er geen sprake is van commercieel gebruik van de persoonsgegevens. Hoe hoog de kosten per hotspot zijn en hoeveel subsidie er ongeveer tegenover staat, is niet duidelijk.

In het akkoord, waar de Europese Commissie samen de regeringsleiders en het Europarlement eind mei overeenstemming over bereikte, is opgenomen dat er in tussen 2017 en 2019 in totaal een bedrag van 120 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de realisatie van het project. Het is de bedoeling dat de hotspots in 6000 tot 8000 Europese gemeenten terechtkomen.

In het Europees Parlement waren er 582 parlementariërs die vóór de regeling hebben gestemd. Er waren 98 tegenstemmen en 9 onthoudingen. De WIFI4EU-plannen werden vorig jaar in september aangekondigd. Op hetzelfde moment maakte de Commissie de doelstellingen voor 5g bekend, waarvoor volledige dekking bereikt moet worden in 2025.