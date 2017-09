ARM en TSMC werken aan 7nm-chips met cache-coherent interconnect

TSMC werkt samen met ARM, Xilinx en Cadence aan een testchip die over een cache-coherent interconnect voor accelerators beschikt. De op 7nm geproduceerde ARM-chip moet zo naadloos samenwerken met fpga's.

TSMC verwacht de tape-out van de op 7nm geproduceerde finfet-chip in het eerst kwartaal van 2018 en de eerste testchips zouden vervolgens in de tweede helft van volgend jaar geproduceerd worden. Volgens het samenwerkingsverband is er steeds meer behoefte aan accelerators in datacenters, vanwege de voordelen op gebied van verbruik en omvang. Onder andere voor bigdata-analyse, machine learning, in-memory databaseverwerking en zoektoepassingen worden steeds vaker accelerators ingezet. Onder andere door Microsoft.

De chip wordt opgetrokken rond ARM's DynamicIQ, de opvolger van big.Little die flexibele configuraties van processorkernen mogelijk maakt. Cadence zorgt voor de controller voor de cache-coherent interconnect en Xilinx levert zijn Virtex UltraScale+-fpga. De interconnect moet voor hoge bandbreedte, lage latency en toegang tot gedeeld geheugen zorgen bij het gebruik van zowel ARM-chips als fpga's. De cache-coherent interconnect, of ccix, werd vorig jaar aangekondigd. Naast genoemde bedrijven ondersteunen ook Qualcomm, Mellanox, AMD, IBM en Huawei de technologie.