Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 maart 2017 06:52, 0 reacties • Feedback

De Britse processorarchitectuurmaker ARM heeft DynamIQ gepresenteerd, een techniek die big.LITTLE moet opvolgen voor de configuratie van processorkernen in socs. Het maakt meer clusters mogelijk en kernen op basis van meerdere cores in hetzelfde cluster.

Het lijkt erop dat het met DynamIQ mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld Cortex A73-processorkernen te combineren met A53-kernen in hetzelfde cluster, iets dat nu nog niet kan. De kernen in hetzelfde cluster kunnen verschillen in kloksnelheid en wat ze vragen van de accu. Bovendien kunnen er nu acht processorkernen in een cluster zitten en kan een soc een oneindig aantal clusters hebben.

Daarnaast bevat DynamIQ technieken om een betere accuduur mogelijk te maken, bijvoorbeeld door processorkernen sneller te laten schakelen tussen een hoge en lage kloksnelheid. Ook is er fijnmaziger controle mogelijk over de kloksnelheid. Volgens ARM is dat belangrijk bij toepassingen in virtual reality, waarbij de framerates gelijk moeten blijven terwijl ook de hitte-ontwikkeling onder controle moet zijn.

ARM richt DynamIQ op toepassingen als virtual reality, kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto's, maar de techniek is ook bruikbaar in traditionelere toepassingen als smartphones en tablets. ARM zegt dat socs op basis van DynamIQ dit jaar beschikbaar kunnen zijn. Huidige socs werken nog met een big.LITTLE-layout, een techniek die ARM in 2011 presenteerde.