De Chinese processorontwerper Spreadtrum heeft zijn eerste soc voor smartphones op Intel-architectuur gepresenteerd. De soc met ingebouwd modem voor 4g draait niet alleen op Intel-architectuur, maar komt ook uit de fabrieken van de chipmaker.

Spreadtrum en Intel sloten in 2014 een overeenkomst waaronder de Chinese processorontwerper Intel-socs zou mogen maken, maar dit voorjaar komt de eerste soc uit. Spreadtrum presenteerde in de tussentijd louter soc op ARM-architectuur.

Intel produceert de soc op zijn 14nm-procedé. Eerdere socs voor smartphones die Intel zelf ontwierp kwamen van andere nodes, zoals 22nm of 28nm. De SC9861G-IA heeft acht Intel Airmont-processorkernen op maximaal 2GHz. Spreadtrum heeft daar een PowerVR GT7200-gpu van Imagination bijgestopt. De soc kan maximaal beeldschermen aansturen met een resolutie van 2560x1440 pixels, terwijl de camera's resoluties kunnen hebben van 26 megapixels. In het geval van een dubbele camera kunnen het twee sensors met ieder een maximale resolutie van 13 megapixels zijn.

Het ingebouwde modem biedt ondersteuning voor 4g via lte cat 7 met downloadsnelheden tot 300Mbit/s down en 100Mbit/s up. De soc gaat dit voorjaar in massaproductie, maar het is onbekend wanneer hij in toestellen zal zitten. Beide bedrijven maken geen melding van fabrikanten die van plan zijn de Spreadtrum-soc voor midrange-smartphones te gebruiken. De daadwerkelijke presentaetie van de soc vond enkele weken geleden plaats, maar kwam opnieuw onder de aandacht door een publicatie van Anandtech woensdagnacht Nederlandse tijd.