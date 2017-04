Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 14:16, 37 reacties • Feedback

Het Chinese bedrijf Zhaoxin Semiconductor wil volgend jaar x86-processors uitbrengen die op een 16nm-procedť van TSMC zijn gemaakt. Het bedrijf geeft toe een achterstand te hebben op Intel en AMD, maar wil samen met VIA progressie boeken.

De processors waarom het gaat, zijn chips van de ZX-E 8-generatie, meldt Digitimes, dat de vice-president van Zhaoxin heeft gesproken. Om zijn concurrentiepositie ten opzichte van de grootmachten Intel en AMD te verbeteren, werkt het bedrijf nauw samen met zijn productiepartners. Het bedrijf maakt eerst ZX-D-chips op 28nm bij het Chinese Huali Microelectronics, maar de ZX-E-generatie daarna zal op het 16nm-proces van TSMC geproduceerd worden.

Zhaoxin is een zogenoemde fabless fabrikant en ontwerpt alleen de chips. Het bedrijf heeft onlangs meer dan 37 miljoen dollar van VIA Technologies ontvangen voor het verbeteren van de ontwerpen. Dat bedrijf is mede-eigenaar van het in 2013 opgerichte Zhaoxin en via VIA is waarschijnlijk de X86-licentie binnen handbereik gekomen. VIA biedt zelf ook nog steeds x86-processors aan, niet bekend is wanneer de licentieovereenkomst met Intel afloopt. Het overige deel van Zhaoxin is in handen van de Chinese overheid.

In de tweede helft van dit jaar wil Zhaoxin zijn op 28nm geproduceerde ZX-D-processors op basis van x86 uitbrengen. Dit zijn quadcores en octacores met geïntegreerde gpu en geheugencontroller en met ondersteuning voor onder andere AVX2 en cpu-virtualisatie. Bij Fritz Chess-benchmarks die het bedrijf zelf draaide, scoorde een prototype van een ZX-E-octacore op 3GHz op 90 procent van een AMD Zen-quadcore en op 75 procent van een Intel Core i5-7500.