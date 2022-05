Chinese processorfabrikant Zhaoxin heeft losse gpu in ontwikkeling

De Chinese chipfabrikant Zhaoxin ontwerpt een eigen losse gpu, afgaande op een screenshot van een roadmap die bij Chinese media is verschenen. Het gaat om een instap-gpu die het bedrijf op 28nm laat produceren.

De roadmap maakt melding van een standalone gpu van 70W, die TSMC op 28nm gaat produceren. De roadmap kwam voorbij in een video op de website van Zhaoxin, volgens cnTechPost, maar die video is inmiddels verwijderd. De gpu staat op de roadmap voor ergens tussen 2020 en 2021.

Met een tdp van 70W en een productieprocedé van 28nm is duidelijk dat het om een instapvideochip met lage prestaties gaat. Specificaties van de gpu zijn verder niet bekend. Het is waarschijnlijk dat Zhaoxin in ieder geval deels gebruikmaakt van technieken die moederbedrijf VIA toepaste voor de architectuur van de S3-gpu.

Zhaoxin is bekend van zijn x86-64-processors in de KX-lijnen, waarmee het bedrijf in relatief korte tijd flinke prestatiewinst geboekt lijkt te hebben. De vraag is in hoeverre het bedrijf last gaat krijgen van de beperkingen voor het gebruik van Amerikaanse chiptechnologie, zoals de VS die aan met name Huawei heeft ingesteld.