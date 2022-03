AMD en Intel kunnen hun borst natmaken. Althans, als we eerdere staaltjes van China's productiemacht als voorbeeld mogen nemen. Het is geen geheim dat als 'China', dat we voor het gemak maar even als synoniem gebruiken voor de vele takken en aspecten van de Chinese industrie, regelgeving en stimulatieprogramma's, zijn tanden ergens in zet, het een kwestie van tijd is voor een soms bizarre achterstand in een voorsprong of op z'n minst gelijkspel wordt omgebogen.

Een paar voorbeeldjes om dit te illustreren. Alle elektronica kwam pakweg in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit Japan, de VS en enkele kleinere spelers. Inmiddels zijn de Chinese fabrieken in onder meer Shenzen niet meer uit het marktbeeld weg te denken, na het opzetten van vrijhandelszones en stimulatieprogramma's van de overheid. Iets recenter, zo'n tien jaar geleden, waren - al dan niet elektrische - auto's uit China van het kaliber Canta, maar inmiddels zijn het in ieder geval in eigen land geduchte concurrenten van westerse merken.

Zo is het ook de chipindustrie op diverse vlakken vergaan. Waar ooit een soc voor telefoons of tablets jammerlijk zwak was, zijn de Kirin-socs van HiSilicon tegenwoordig gewoon competitief. Van nand-chips van het Chinese Yangtze Memory Techologies Co - YMTC in het kort - had niet zo lang geleden nog niemand gehoord, maar inmiddels is het bedrijf goed voor vijf procent van de wereldproductie. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, en om op de eerste zin hierboven terug te komen: dat beeld kunnen we wellicht ook voor x86-processors verwachten.

Het Chinese Zhaoxin heeft namelijk op creatieve wijze een licentie gekocht om x86-processors te maken. In deze review annex achtergrondartikel kijken we hoe het ervoor staat bij Zhaoxin en wat we wellicht kunnen verwachten. Want, spoiler alert, de KX-6000-processor waar we naar kijken is geen snelheidsmonster, maar over een paar jaar kunnen de kaarten heel anders liggen. We hebben via Golem.de een testexemplaar geleend. De Duitse site kocht de KX-U6780A met bijbehorend bordje voor ongeveer 700 euro, van Chinese leveranciers.

De KX-U6780A op zijn moederbord: met dank aan Golem.de dat het bord beschikbaar stelde.