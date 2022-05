QNAP heeft stilletjes een nieuwe TVS-675-nas geïntroduceerd. Deze nas beschikt over zes bays en een x86-cpu van Chinese chipontwerper Zhaoxin. De TVS-675 is volgens QNAP bedoeld voor middelgrote en kleine bedrijven. Het bedrijf maakt nog geen adviesprijs bekend.

De QNAP TVS-675 verscheen recentelijk op de website van QNAP, merkte Tom's Hardware op. De nas zou vermoedelijk wereldwijd beschikbaar komen, schrijft die website. Daarmee zou dit een van de eerste commerciële producten met een KaiXian KX-U6580-cpu zijn die breed beschikbaar komen buiten de Chinese markt. QNAP-systemen worden doorgaans geleverd met een Arm-soc, Intel-chip of AMD-processor.

De KX-U6580-processor die in de QNAP TVS-675 wordt gebruikt, beschikt over acht x86-cores en acht threads op 2,5GHz. De chip wordt op 16nm gemaakt bij TSMC. De KX-U6580 heeft ook een geïntegreerde C960-gpu met ondersteuning voor realtime H.264- en H.265-transcoding. De processor ondersteunt ook hardwareversnelde AES-NI-encryptie. Het systeem wordt standaard geleverd met 8GB aan DDR4-geheugen, maar dit kan door gebruikers worden uitgebreid tot maximaal 64GB via twee SO-DIMM-slots.

Afbeeldingen via QNAP

Zhaoxin is een Chinese chipmaker die in 2013 werd opgezet als een joint-venture van VIA Technologies en de overheid van Shanghai, om chips te maken voor de lokale markt. VIA beschikt over een licentie op de x86-instructiesetarchitectuur en mag daarmee x86-chips ontwikkelen. Vorig jaar publiceerde Tweakers een review van een andere Zhaoxin KX-6000-octacoreprocessor, de KX-U6780A. Uit die review bleek dat die chip qua prestaties momenteel nog achterloopt op concurrerende producten van AMD en Intel.

De TVS-675 beschikt verder over zes 3,5"-bays voor harde schijven en twee M.2-ssd's met een PCIe 3.0 x1-interface. Dergelijke ssd's kunnen gebruikt worden voor extra opslagruimte, of als cache voor de nas. Het OS van QNAP wordt geïnstalleerd op 5GB flashgeheugen. Het systeem heeft daarnaast twee 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen, een HDMI 2.0-connector, twee USB 3.2 gen 1-poorten van het type A en twee USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type A.

De nas ondersteunt verder twee PCIe 3.0 x4-uitbreidingskaarten, bijvoorbeeld om extra PCIe-ssd's, 10Gbit/s-ethernetaansluitingen of Wi-Fi 6-ondersteuning toe te voegen aan het apparaat. QNAP installeert drie 80mm-fans om de nas te koelen. Het geheel heeft afmetingen van ongeveer 188x264x281mm. De QNAP TVS-675 wordt geleverd met het QTS 4.5.3-besturingssysteem, hoewel de nas ook het op ZFS-gebaseerde QuTS-hero-besturingssysteem ondersteunt.

Slides via QNAP