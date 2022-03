QNAP geeft nas-systemen ondersteuning voor TeamViewer

TeamViewer is nu beschikbaar in QNAPs App Center en kan daarmee geïnstalleerd worden op nas-systemen van QNAP. Met TeamViewer kunnen gebruikers vanaf een Windows-pc nas-apparaten beheren.

QNAP zegt de TeamViewer-software vanaf nu te gaan leveren op nas-systemen van het bedrijf. Met de software kunnen gebruikers meerdere nas-apparaten op afstand openen, beheren 'en bewaken'. De TeamViewer-software ondersteunt onder meer gemaskeerde IP-adressen en eind-tot-eind-256bit-versleuteling.

Voor het op afstand beheren van nas-systemen is wel een Windows-pc nodig, meldt QNAP. Ook hebben gebruikers een TeamViewer-account nodig. Voor de eerste twee gekoppelde nas-systemen volstaat een gratis account, maar daarna moet er worden betaald. Verder kan een nas-systeem maar aan één TeamViewer-account worden gekoppeld. Tot slot werken alleen QNAP x86- of ARM 64-bit-nas-systemen met de TeamViewer-software en is minimaal QTS-versie 5.0 of QuTs-hero-versie-h5.0 nodig.