Oktoberfest? Tweakers Testfest! Testers voor techproducten gezocht

Als de blaadjes beginnen te vallen en de dagen weer korter worden, weet de vaste bezoeker van Tweakers inmiddels hoe laat het is: het is weer tijd voor het inmiddels welbekende Tweakers Testfest! Meld je vandaag nog aan en maak kans op het reviewen van bijvoorbeeld een router, stille cpu-koeler, gloednieuwe monitor, gamestoel of draagbare, extra veilige ssd. Wees er wel snel bij, want begin oktober start het testen al.

Test techproducten en ontvang een uniek Tweakers-goodiepakket

Het idee van het Tweakers Oktober Testfest is inmiddels bekend, maar we leggen het graag nog even uit. Tweakers Partners selecteert uit de aanmeldingen enthousiaste kandidaten die twee weken lang met een nieuw product aan de slag gaan. We zijn op zoek naar tientallen testers, dus je maakt zeker kans op deelname. De testers krijgen het te testen product thuisgestuurd, schrijven een review en mogen het daarna (in bijna alle gevallen) zelf houden. Hoe tof is dat? Het verschilt per testpanel of een deelnemer het gereviewde product na afloop cadeau krijgt of dat wij het weer ophalen. Hier kun je per product zien welke afspraak ervoor geldt.

Iedere tester die meewerkt, krijgt vanuit Tweakers sowieso een heel tof goodiepakket thuisgestuurd, als dank voor het testen en het schrijven van de review.

Dat goodiepakket is gevuld met:

Een soldeerset met uiteraard iets dat je in elkaar kunt zetten;

Een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 50 euro;

Een pakket speciaalbier;

Een uniek Tweakers-bierglas;

Een Tweakers-verrassing (van ongeveer 35 euro) waar we nu nog niet veel over kunnen loslaten.

Oktober betekent testen, testen en nog eens testen

Voor de maand oktober staan dus flink wat tests op stapel en er zitten wederom heel wat mooie producten bij. Zo zoekt Western Digital vijf communityleden die de extra beveiligde SanDisk Professional G-Drive ArmorLock NVMe SSD 1TB onder handen willen nemen en heeft QNAP een stevige router en meerdere nassen klaarstaan.

Speciaal voor fanatieke gamers heeft het Duitse bequiet een bijzondere cpu-koeler beschikbaar gesteld, en dezelfde gamers kunnen zich storten op de zwarte hardschuimen Sharkoon-gamechair.

Iiyama loopt al heel wat jaren mee op de monitormarkt en stelt de 240Hz G-Master GB2590HSU Gold Phoenix, een 24,5 inch groot ips-scherm, ter beschikking. Wie vaak zakelijk in de weer is met muis en toetsenbord kan zijn testvaardigheden botvieren op de Logitech MX Keys Combo for Business-combinatie.

Aten daagt maar liefst acht tweakers met een voorliefde voor beeld uit om vier verschillende producten te testen; twee testers per product. Het gaat om twee kvm-switches en twee Camlive uvc-adapters.

Ga voor de complete lijst met testpanels naar dit aanmeldformulier. Iedereen kan zich voor het Tweakers Testfest opgeven, dus ook tweakers die nog niet eerder een gebruikersreview hebben geschreven.

Meld je nu aan voor het Tweakers Testfest

Wil je graag aan een testpanel deelnemen om je mening over een product te geven en je ervaringen met de community te delen? Dan is dit je kans, want Tweakers Partners zoekt samen met verschillende partners zogezegd tientallen testers. Aanmelden doe je via onderstaande button, waarbij je je vervolgens kun inschrijven voor één of meerdere testpanels. Als je wordt geselecteerd, is dat voor maximaal één testpanel. Op 23 september maken we de winnaars bekend, waarna ze de producten zo spoedig mogelijk thuis ontvangen. Uiteraard staat het forum klaar met raad en daad over hoe te testen en uitleg over zaken waar de tweakers eventueel op kunnen letten. Dit is dé plek voor de community om tips en tricks met elkaar uit te wisselen.

De winnaars zijn geselecteerd en de aanmeldingen zijn gesloten.

Lees hier alle actievoorwaarden