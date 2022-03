Gaminglaptop ROG Zephyrus M16 geeft héél veel scherm in een klein formaat

Met een unieke vormfactor (een 16-inch-display in een 15-inchbehuizing), de nieuwste Intel-chiptechnologie, een krachtige gpu (Nvidia RTX 3070) en genoeg accuduur om tien uur lang non-stop video's af te spelen, is de ROG Zephyrus een gaminglaptop die het in veel omstandigheden goed doet. Vanwege het cleane design neem je 'm ook rustig mee naar kantoor. Hoe krijgt de fabrikant al deze power in een apparaat dat slechts 19,9mm dun is en maar 1,9kg weegt?

Onder het submerk Republic of Gamers (ROG) brengt ASUS sinds jaar en dag gaminglaptops uit die verschillende typen gamers bedienen: van de casual gamer die tussen de bedrijven door een potje League of Legends wil spelen, tot de hardcore e-sporter die ook het laatste beetje lag uit zijn systeem wil elimineren. Met de keuze voor een wqhd-scherm, dat een wat lagere refresh rate heeft dan een full hd-scherm, lijkt de ROG M16 iets meer op de eerste groep gericht. Het ontbreken van uitgesproken rgb-verlichting in de behuizing (behalve op het toetsenbord) versterkt dit beeld. Mensen die een krachtig maar ook niet te opvallend apparaat zoeken, zitten dus goed met de nieuwste toevoeging aan de ROG-line-up, die vanaf juli te koop is.

Tiger Lake H-processor

Zoals alle gaminglaptops van ROG met een 'M'-aanduiding heeft de M16 een Intel-processor (ter vergelijking: ROG hanteert de 'G'-naamgeving voor modellen met een AMD-chip). Het betreft een elfde generatie Tiger Lake H-processor, om precies te zijn een i9-11900H. Buiten de Benelux is de M16 overigens ook verkrijgbaar met een i7-11800H. "Beide zijn zeer vergelijkbare cpu's met acht cores en zestien threads, en daarmee zeer geschikt voor gaming", zegt André Goncalves, gaminglaptop-expert bij ROG.

Behalve de genoemde Intel-processor bevat de M16 een Geforce RTX 3070-videokaart met 16GB ram (uit te breiden tot 48GB), acht cores en een maximale overklokfrequentie van 2,5GHz tot 4,9GHz. Opvallend is dat al dit vuurwerk in een vrij kleine behuizing zit. Voor het eerst heeft ROG een 16:10-paneel in een 15-inchbehuizing voor een gamingnotebook gezet. Dit is gebeurt door de randen een stuk dunner te maken dan bij de voorganger. "De M16 laat zien dat het mogelijk is om een notebook te maken met dunne randen, een 165Hz wqhd-paneel en Full-DCI P3 gambit. Dus een volledig kleurbereik met een hoge resolutie. Met het 16:10 scherm halen we het maximale uit de vormfactor, waardoor we zo min mogelijk concessies hoeven te doen, zoals het weghalen van shortcut keys."

Effectieve hittebestrijding

Hoe kan een krachtige laptop die zo dun is, goed koel blijven? Met andere woorden: hoe zorgt ROG ervoor dat je geen kookplaat als laptop krijgt? De vormfactor is inderdaad een uitdaging geweest, bevestigt André. Met zes heat pipes blijft de luchtstroom door het apparaat zodanig dat ROG de hitte van de videokaart, cpu's en voeding weet weg te voeren. Daarbij heeft ROG als strategie dat koperen buisjes direct contact maken met dies in het midden van de cpu en gpu. De (talrijke) vinnen van de heat pipes zijn gemaakt van aluminium. Om de lucht goed af te voeren, is er veel aandacht besteed aan de twee ventilatoren, die 83 blades bevatten. "Een uitdaging bij een laptop is natuurlijk de grootte van de ventilator. Je kunt geen grotere maken, maar je kunt wel het aantal blades vergroten. Om zeer dunne blades te produceren, maken wij gebruik van lcp, een versterkt plastic." Nog iets dat ROG doet om beter te koelen, is het afvoeren van hitte in verschillende richtingen. "De heat dissipation van elke vin is verschillend, wat voorkomt dat er single points of pressure ontstaan. Het resultaat is een betere luchtstroom en ook minder geluid." Tot slot combineert ROG het afvoeren van hitte uit de gpu en cpu. Wanneer de ventilator voor de cpu op volle toeren draait en die van de gpu niet, kan de M16 het gebruik van de gpu-ventilator juist opvoeren om te compenseren.

ROG geeft gebruiker controle

Zoals we gewend zijn van ROG bundelt het ook de M16 met de eigen Armoury Crate-software. Deze geeft de gebruiker de controle over de prestaties van de laptop met verschillende presets, waaronder 'silent', 'durable' en 'performance'. Voor wie echt alles zelf wil bepalen is er de 'manual' mode. André: "Als je hoge prestaties wil, kies je voor performance. Daarbij houd je nog steeds rekening met het gegeven dat het Windows-besturingssysteem de prestaties van de gpu en cpu probeert te controleren. Je kunt ook kiezen voor 'turbo', een overclocked-modus waarmee je de gpu en cpu naar de limiet pusht. Het is getest op stabiliteit en het is veilig. Je kunt nog verder gaan met de manual mode en voor jezelf blijven testen wat je nog verantwoord vindt." In de praktijk blijft echter batterijduur voor een laptop ook een issue. "Als je League of Legends speelt of Hearthstone heb je waarschijnlijk geen 180 frames per seconde nodig. Je neemt dan je laptop mee en blijft met bijvoorbeeld de silent-modus onderweg heel lang doorspelen."

Gereedschap voor werk en ontspanning

André verwacht dat met name het opvallende scherm voor veel interesse in de M16 zal zorgen. "Het is een wat ongebruikelijk scherm, een wqhd-scherm met een resolutie van 2560x1600 en een refresh rate van 165Hz. Elk device hebben we in de fabriek getest en het kalibratieprofiel opgeslagen op een aparte partitie. Dus zelfs als je je systeem opnieuw installeert, kun je weer beschikken over je perfecte opgeslagen kalibratie." Twee doelgroepen zullen vooral geïnteresseerd zijn in de ROG Zephyrus M16, denkt André. "Ten eerste mensen die zoeken naar een device dat misschien niet het allerkleinste is, maar wel heel klein voor wat je ermee in huis krijgt. De andere groep zal het beeldscherm van de notebook willen gebruiken als hun primaire beeldscherm. Niet alleen voor gamen, maar ook voor het creëren van content. Je kunt er bijvoorbeeld heel goed video's of foto's mee bewerken. En dan heb je met de M16 een heel mooi stuk gereedschap voor werk én ontspanning."