Kenner van de Far Cry-serie? Doe mee met de quiz en maak kans op unieke prijzen

Zeg je Ubisoft, dan denk je aan beroemde spelseries als Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Anno en vele andere. Daarnaast is de Franse uitgever succesvol met zijn eigen Ubisoft Store waarin die series verder worden uitgediept, met naast de games ook figurines, merchandise en andere collectibles. In dit vierde artikel (uit een serie van vier) verkennen we de iconische series van deze speluitgever. We kijken naar de geschiedenis van de meest bekende games en testen de kennis van de Tweakers-community. Dit keer is het de beurt aan Far Cry; een zeer succesvolle franchise die binnenkort een nieuw deel verwelkomt.

In 2004 verschijnt Far Cry voor de pc. Het spel is ontwikkeld door het Duitse Crytek en uitgeven door Ubisoft, en maakt een diepe indruk in de gaming-industrie. Het gigantische tropische eiland waar spelers vrij op rond kunnen rennen, legt de grafische lat voor die tijd enorm hoog en doet menig gamer zijn hardware upgraden. Far Cry draait op de CryEngine en geeft daarmee een visitekaartje af.

Recensenten en gamers zijn unaniem: Far Cry heeft de meest geavanceerde graphics in een pc-spel. De jungles kennen dichte begroeiing van bomen, planten en hoge grassen, en deze begroeiing zit vol met vogels en insecten. Stranden hebben verblindend wit zand en de zee kabbelt langzaam in de branding. Het water glinstert en reflecteert, en als je voor de grap een stukje gaat zwemmen, kom je vissen, zeeschildpadden en haaien tegen. De game bevat realtime belichtings- en schaduweffecten, op een manier die op dat moment zelden eerder is vertoond, en in sommige van de grotere binnenlevels worden de schaduwen van tegemoetkomende tegenstanders levensecht op muren geprojecteerd. Met name de anti-aliasing and anisotropic filtering zijn ongekend krachtig; ze leveren haarscherpe, realistische beelden op bij spelers die over stevige hardware beschikken.

Dit alles werpt zijn vruchten af: de game gaat in de eerste vier maanden meer dan 730.000 keer over de toonbank.

De CryEngine toont zijn spierballen

Toch komt het spel van ver. De CryEngine werd oorspronkelijk gedemonstreerd als een heuse techdemo op de Electronic Entertainment Expo 1999, onder de naam X-Isle: Dinosaur Island, en was specifiek bedoeld om grafische processors van Nvidia in het zonnetje te zetten. De demo liet de gebruiker een virtueel tropisch eiland verkennen, bevolkt met grommende dinosaurussen, en toonde de grootte van de virtuele wereld die de CryEngine aankon. Na de E3 in 1999 sloot Crytek een deal met Nvidia om X-Isle samen met alle Nvidia-kaarten te distribueren, als benchmarking-software. Ubisoft kwam echter langszij; het sloot een deal met Crytek om X-Isle uit te bouwen tot een volledige AAA-titel. Dat werd uiteindelijk Far Cry en de dinosaurussen gingen de ijskast in.

Aangezien Crytek weet dat het met zijn CryEngine goud in handen heeft, zoeken de Duitsers nieuwe partners. In juli 2004 tekent de studio een deal met uitgever Electronic Arts om een gamefranchise te ontwikkelen. Dit wordt de Crysis-serie, waarmee Crytek zijn CryEngine blijft verbeteren. Vanwege het karakter van de overeenkomst met EA kan Crytek niet langer met Ubisoft samenwerken en neemt Ubisoft Montreal de taak op zich om de open-wereld shooter te porten naar verschillende spelconsoles, met Far Cry Instincts en Far Cry Vengeance als resultaat. Deze ports vereisen flink wat aanpassingen omdat de spelcomputers van destijds veel minder kracht hebben om de grote open levels in al hun pracht en praal te tonen. Deze games hebben dan ook een meer lineair karakter, maar voegen wel nieuwe multiplayermodi toe. In maart 2006 verwerft Ubisoft alle rechten op de Far Cry-serie en een eeuwigdurende licentie voor de CryEngine-versie die gebruikt wordt bij de ontwikkeling.

Far Cry 2: inhouse ontwikkeling

Far Cry 2 wordt door Ubisoft in juli 2007 aangekondigd en verschijnt een jaar later voor pc, PlayStation 3 en Xbox 360. Het spel bevat twee belangrijke veranderingen ten opzichte van de vorige Far Cry-spellen. Ten eerste wordt gebruikgemaakt van de Dunia Engine, een aangepaste vorm van de gelicenseerde CryEngine van Ubisoft Montreal. Daarnaast laat men de tropische setting achter zich; de makers kiezen voor een fictief, door een burgeroorlog verscheurd Afrikaans land waarin de speler een mysterieuze wapenhandelaar probeert te achterhalen en uit te schakelen. Opvallend is de keuze voor een meer open-ended verhaal, met negen verschillende speelbare personages (huurlingen) en middelen voor de speler om zijn eigen verhaal te creëren met de andere niet-speelbare personages in het spel.

Zogezegd ontwikkelt Ubisoft speciaal voor Far Cry 2 een nieuwe engine, genaamd Dunia, wat 'wereld' betekent in het Arabisch. De techniek levert realistische semi-verwoestbare omgevingen, speciale effecten zoals dynamische vuurverspreiding en stormeffecten, realtime nacht-en-dag-cycli, een dynamisch muzieksysteem en non-scripted vijandelijke AI-gedragingen. Ook de mogelijkheid om bij bomen de blaadjes en twijgjes van takken individueel af te schieten, maakt indruk. Die toepassingen leveren niet alleen mooie plaatjes op, ze hebben ook impact op de gameplay. Zo kun je spelen met vuur en wind om vijanden te belagen.

De engine maakt gebruik van zowel multicore-processoren als meerdere processoren en ondersteunt zowel DirectX 9 als DirectX 10. Slechts 2 tot 3 procent van de originele CryEngine-code wordt hergebruikt. Daarnaast is de engine minder hardware-intensief dan CryEngine 2, de engine die op dat moment in Crysis wordt gebruikt en die ervoor zorgt dat de gevleugelde term ‘NASA-pc’ in zwang raakt (als in ‘je hebt een NASA-pc nodig om Crysis te kunnen draaien’).

Far Cry 3: Vaas is een baas

In veel opzichten is Far Cry 3 (release 2012) de blauwdruk voor wat de franchise uiteindelijk zou worden. Nog altijd wordt dit deel gezien als een van de allerbeste in de reeks. Spelers keren terug naar een tropische setting, alleen is de aanpak van het spel totaal anders dan in de twee delen ervoor. Dat komt niet in de minste plaats door de meeslepende aartsvijand Vaas Montenegro (uitzonderlijk goed geacteerd door Michael Mando) en zijn speeches. Craften en jagen, en daarmee je arsenaal en eigen personage upgraden, spelen een heel grote rol en gamers krijgen veel meer ruimte om hun eigen speelstijl te kiezen. Zo kun je in Far Cry 3 ervoor kiezen sluipend of agressief te werk te gaan. Ook introduceert men een spelelement dat debuteerde in Assassin's Creed uit 2007 en nu in bijna alle Ubisoft-titels in meer of mindere mate is terug te vinden: torens. Deze wachttorens worden door de speler gebruikt om meer gebieden van de landkaart bloot te leggen om ze beter te verkennen en zo basissen te ontdekken en ze te veroveren. Dit element is enthousiast overgenomen door tal van andere open-wereldgames. We zien het terug in Ghost of Tsushima, Middle Earth: Shadow of Mordor en Shadow of War, en Marvel's Spider-Man.

De tien miljoen verkochte Far Cry 3-exemplaren smaken naar meer en twee jaar later dient Far Cry 4 zich alweer aan. Dit is in veel opzichten een direct vervolg van Far Cry 3, alleen speelt het zich af in een andere setting. In plaats van een tropische jungle of een woestijn kunnen spelers zich uitleven in een fictief Himalaya-land, Kyrat. Leuk zijn de vele hoogteverschillen, nieuwe wilde dieren, kleine aanpassingen in het craften, de introductie van de gyrocopter en de mogelijkheid om het hele spel met een co-op-buddy te spelen in Guns for Hire.

Oermens en Redneck

Speelt Far Cry 4 het erg op safe, uitstapje Far Cry Primal doet het tegenovergestelde. In deze spin-off kruipen spelers in de huid van Takkar, een oermens dat heen en weer reist om uiteindelijk de leider van zijn stam en een superieure jager te worden. Het spel wijkt erg af van de hoofdreeks, met een sterke nadruk op crafting en melee combat. Met Far Cry 5 keert Ubisoft echter weer terug naar de vertrouwde Far Cry-gameplay, waarbij de game de meest conventionele uit de serie is. Heel veel geweren, voertuigen, stealth en oneindig veel missies in een open wereld? Check. Een charismatische vijandige leider (Joseph Seed, het hoofd van een doomsday-cultus)? Check. De game zorgt voor de nodige opschudding omdat de vijanden erin wel erg doen denken aan sommige redneck-aanhangers van Donald Trump, die op dat moment president van de Verenigde Staten is.

Om een realistische omgeving te creëren voor Far Cry 5, bezocht het ontwikkelteam twee weken lang het Amerikaanse Montana, om informatie te verzamelen over de natuur, het milieu en de aard van de lokale bevolking. Die bevolking staat volgens de makers erom bekend als men niet wil dat een autoriteit of buitenstaander zich met hun leven bemoeit. Het ontwikkelteam had eerder een soortgelijke onderzoeks-excursie naar Nepal uitgevoerd, tijdens de ontwikkeling van Far Cry 4.

De spin-off van Far Cry 5, Far Cry New Dawn, is meer experimenteel en origineler. De game speelt zich af na de nucleaire oorlog in deel vijf en voor het eerst kunnen spelers samenwerken met een vriend in co-op, met volledig aanpasbare avatars.

Binnenkort: Far Cry 6!

Binnenkort, op 7 oktober om precies te zijn, is het de beurt aan Far Cry 6. De nieuwe game speelt zich af op het fictieve Caribische eiland Yara dat is geïnspireerd op Cuba. Het spel wordt door Ubisoft omschreven als "de grootste Far Cry-speeltuin tot nu toe" en "een tropisch paradijs bevroren in de tijd". Het wordt geregeerd door 'El Presidente' Antón Castillo (gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito), een fascistische dictator die volledige controle over het eiland heeft. Aan spelers de taak om een revolutie uit te roepen en Yara stukje bij beetje terug te veroveren.

De ontwikkelaars van de game introduceren een fictieve levenswijze die heerst op het eiland Yara: de ‘Resolver’ way of life. Deze overtuiging stelt dat alle afgedankte objecten zijn te hergebruiken, ook met betrekking tot wapens. Hierdoor zijn talloze gekke wapencombinaties mogelijk, waaronder een disc-lanceerder die met hoge snelheid cd's naar vijanden kan afvuren. Niet enkel het wapensysteem is uitgebreid, ook de in-game fauna is opnieuw een spelelement. Zo kan de speler ervoor kiezen om een dier te trainen en zich er bij bepaalde missies door te laten vergezellen.

Vrij bijzonder voor trouwe fans van de serie: als onderdeel van de onvermijdelijke season pass van de game zal de extra content onder meer bestaan uit speltypen waarin de speler in de huid kan kruipen van de beruchte vijanden uit de laatste drie Far Cry-games: Vaas Montenegro (FC3), Pagan Min (FC4) en Joseph Seed (FC5). Verder zal de season pass een geüpdatet versie van Far Cry 3: Blood Dragon bevatten. Geïnteresseerde gamers kunnen hun pre-orders al plaatsen.

