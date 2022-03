Intel werkt aan methode om serverbiosupdates te installeren zonder herstart

Intel werkt aan een 'Intel Seamless Update'-feature die UEFI- en biosupdates mogelijk maakt zonder dat de computer herstart hoeft te worden. De technologie is gericht op servers en Linux-systemen. Er is nog geen bewijs dat de functie ook naar Windows komt.

De feature werd ontdekt door techwebsite Phoronix in nieuwe Linux-kernelpatches en is te vinden in een whitepaper van Intel op de website van het UEFI-forum uit augustus. De feature is ontwikkeld om minder downtime te veroorzaken voor bepaalde computers door firmware-updates door te voeren zonder reboot.

Intel Seamless Update is primair gericht op Intel-klanten met een hoge service level agreement voor wie het herstarten van een systeem voor bijvoorbeeld een beveiligingsupdate impactvol kan zijn, zoals in een datacenter. Intel werkt momenteel aan Linux-kernelondersteuning voor Seamless Update, blijkt uit patchnotes voor Intels Platform Firmware Runtime Update and Telemetry drivers.

Phoronix verwacht dat de nieuwe feature geïntroduceerd gaat worden wanneer Intel zijn Xeon Scalable Sapphire Rapids-serverprocessors uitbrengt, ergens komend jaar. Er is nog geen indicatie dat de feature ook naar Windows-apparaten of consumenten-pc's komt. Het lijkt erop dat deze in eerste instantie alleen bedoeld is voor Linux-servers.