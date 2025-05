Vermeende broncode van Intel Alder Lake-bios verschijnt online

De vermeende broncode voor de bios voor Intels Alder Lake-chips is online verschenen. Een onbekende hacker heeft 5,8GB aan materiaal op 4chan gezet en inmiddels is de broncode ook op GitHub te vinden. De files bevatten de broncode en tools om een bios of uefi voor Alder Lake-chips te maken.

Platform VX-Underground bevestigt het lek van de broncode. Het zou gaan om een bestand dat 2,8GB groot is bij compressie en 5,86GB als het is uitgepakt. VX-Underground zegt dat het de codebase nog niet volledig heeft kunnen bekijken omdat het zo groot is. Daarmee is ook de legitimiteit ervan nog niet geverifieerd. De code zou aanvankelijk zijn gelekt op 4chan, maar inmiddels staan er ook vermeende kopieën op GitHub. Het is niet bekend waar de code vandaan komt, maar hackers hebben al aanwijzingen gevonden naar externe leveranciers.

In de broncode is te zien dat er biosbestanden aanwezig zijn, inclusief de tools die nodig zijn om die te bouwen voor Alder Lake-chipsets. Omdat onderzoekers nog kijken naar de code, is het op dit moment nog niet duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld exploits te bouwen op basis van de code en of er gevoelige informatie in te vinden is.

In het verleden werd er vaker gestolen broncode online gezet. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2021 toen hackers data van Gigabyte over AMD en Intel publiceerden.