Interpolis vraagt klanten om foto's van deursloten voor trainen van AI

Verzekeraar Interpolis vraagt klanten om foto's van hun deursloten aan te leveren. Het bedrijf wil daarmee een AI trainen die automatisch beveiligingsadvies kan geven over hun huis.

Interpolis stuurt het verzoek naar klanten die meedoen aan het vrijwillige klantenpanel, dat af en toe vragenlijsten krijgt toegestuurd van de verzekeraar. "Deze vragenlijst is anders dan je van ons gewend bent. We proberen iets nieuws: jij kunt Interpolis helpen met foto's van jouw deursloten", schrijft het bedrijf in een mail, die een tweaker ontving en naar Tweakers stuurde. Interpolis vraagt klanten foto's op te sturen van de sloten op hun buitendeuren. De verzekeraar gebruikt die om de Slotentool te verbeteren. Dat is een tooltje op de website waarmee klanten kunnen kijken hoe veilig hun sloten zijn. Momenteel staan daar alleen nog statische vragen op waarbij klanten een selectie moeten maken. Interpolis wil echter onderzoeken of het 'automatisch advies kan geven op basis van foto's van sloten'. "Hoe meer foto’s we ontvangen, hoe ‘slimmer’ we onze zelfdenkende slotentool kunnen maken", schrijft het bedrijf. Interpolis werkt samen met het SKG-keurmerk voor hang- en sluitwerk.

De foto's worden volgens Interpolis op een 'beveiligde omgeving' gezet en kunnen niet aan individuele gebruikers worden gekoppeld. Ook wordt metadata uit de foto's verwijderd. Het bedrijf zegt dat de foto's 'na het onderzoek verwijderd worden' en dat de foto's alleen daarvoor worden gebruikt. Er staat in zowel de e-mail als op de website geen link naar het privacybeleid.