Adobe toont AI-tool die objecten uit afbeeldingen intelligent kan samenvoegen

Adobe heeft een AI-tool gedemonstreerd die verschillende objecten uit afbeeldingen automatisch kan samenvoegen tot een realistisch ogend geheel. De tool kan de schaal van objecten schatten, kleuren en lichtomstandigheden op elkaar afstemmen, en schaduwen genereren.

De AI-tool heeft de naam ‘Project Clever Composites’ meegekregen en is gedemonstreerd tijdens het Adobe Max-evenement. Daar toonde Adobe-onderzoeker Zhifei Zhang hoe hij een realistisch ogende beeldcompositie van twee foto’s kon maken zonder dat hij daar verregaande manuele beeldbewerkingen voor hoefde te doen.

Zhang toonde eerst een foto van een lege weg met op de achtergrond een berglandschap. Daarna zocht de man via de AI-tool naar een geschikte foto van een wagen. Om die snel te kunnen vinden, duidde hij de gewenste doellocatie aan op de eerste afbeelding en zo wist de tool met wat voor perspectief het rekening moest houden. Zhang plakte de foto van de wagen op de foto met de weg en het landschap, maar dat leverde niet het gewenste realistische resultaat op. Nadien drukte de man op de knop ‘Auto Composite’ waarop de kunstmatige intelligentie de schaal, de kleuren en schaduw van de gekozen wagen in enkele seconden kon afstemmen op de parameters van de eerste afbeelding. In een volgend voorbeeld toonde de onderzoeker hoe hij objecten uit afbeeldingen samenvoegde en de AI-tool ook rekening hield met de lichtomstandigheden.

Het is niet duidelijk of en wanneer de AI-tool in de producten van Adobe zal terechtkomen. Zhang stelt aan TechCrunch wel dat er al een verbeterde versie in de maak is die ook driedimensionale objecten ondersteunt.