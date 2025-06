Adobe wordt aangeklaagd om 'misleidende, lastig opzegbare abonnementen'

De Amerikaanse overheid klaagt softwaremaker Adobe aan omdat het bedrijf de voorwaarden van zijn abonnement 'verbergt in de kleine lettertjes' en het niet duidelijk is over de kosten bij vroegtijdige annulering. Die kosten kunnen oplopen tot honderden euro's.

Adobe verbergt belangrijke onderdelen uit zijn voorwaarden in de kleine lettertjes en achter hyperlinks, zo zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie in de aanklacht. Vroegtijdig opzeggen brengt bijvoorbeeld hoge kosten met zich mee, maar veel abonnees zijn zich hier niet van bewust bij het aangaan van een jaarlijks abonnement met maandelijkse betaling.

Daarnaast ervaren klanten een 'moeilijk en gecompliceerd' proces als zij hun abonnement willen opzeggen. De hoge annuleringskosten ontmoedigen klanten bovendien om te annuleren, stelt de DOJ, het Amerikaanse ministerie van Justitie. De DOJ beschuldigt Adobe van het schenden van de federale wetten die consumenten moeten beschermen tegen misleidende praktijken door bedrijven. Adobe zou onder meer de Restore Online Shoppers' Confidence Act en de Federal Trade Commission Act overtreden.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist in een gerechtelijk bevel onder meer dat Adobe stopt met zijn 'misleidende praktijken' en dat de softwaregigant consumenten compenseert voor 'onterecht geïnde kosten'. De DOJ wil dan ook dat Adobe de inkomsten uit zijn abonnements- en annuleringspraktijken terugbetaalt.