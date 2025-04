Adobe brengt dit jaar generatieve-AI-functies naar Premiere Pro

Adobe werkt aan generatieve-AI-tools voor Premiere Pro. Met de nieuwe Firefly-functies kunnen gebruikers AI gebruiken om video's te genereren of bewerken. Daarnaast zijn thirdpartyintegraties mogelijk met andere AI-modellen, zoals OpenAI's Sora, Runway en Pika Labs.

In een video toont de softwaregigant waartoe de komende AI-features in zijn videobewerkingsprogramma in staat moeten zijn. Zo is het onder meer mogelijk om een object in een video te vervangen of te laten verdwijnen. Ook is het mogelijk om een fragment te verlengen met gegeneerde content. Gebruikers kunnen tekstprompts gebruiken om te omschrijven wat moet worden aangepast.

De AI-integraties van derden bevinden zich volgens Adobe in een vroeg stadium. Uiteindelijk moeten Premiere Pro-gebruikers de mogelijkheid hebben om hun video's te bewerken met functies van Sora, Runway of Pika. Er kunnen daarnaast labels aan de gegenereerde clips worden gehangen om te identificeren welke AI-modellen zijn gebruikt om de beelden te maken. Het is nog niet bekend wanneer de generatieve-AI-videotools precies beschikbaar komen; Adobe zegt dat de release 'dit jaar' volgt.