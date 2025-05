Adobe brengt AI-videogenerator uit, laat gebruikers korte 1080p-video's maken

Adobe heeft zijn AI-videogenerator uitgebracht. De tool laat gebruikers korte 1080p-video's genereren op basis van tekstprompts of afbeeldingen. Gebruikers dienen wel een Adobe-abonnement te hebben om de tool te kunnen gebruiken.

Adobe brengt zijn nieuwe videogenerator uit als onderdeel van de Firefly-webapp. Volgens het bedrijf is deze Firefly Video Model-tool 'IP-vriendelijk', waarmee het bedoelt dat de videogenerator geen inbreuk maakt op auteursrechten en daarmee geschikt is voor commercieel gebruik. De Firefly Video Model-tool biedt twee functies: het AI-model kan video's genereren op basis van een tekstprompt op of basis van een afbeelding. Het resultaat kan op verschillende manieren bijgesteld worden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de stijl en 'camerahoek' van de video's instellen.

Firefly Video Model kan 1080p-video's van maximaal vijf seconden genereren en biedt daarbij een framerate van 24 beelden per seconde. Adobe deelt verschillende voorbeelden, die volgens het bedrijf in 'minder dan negentig seconden' zijn gegenereerd. Het softwarebedrijf zegt ook te werken aan een snellere variant, die video's op een lagere resolutie genereert. Er komt binnenkort ook een 4k-model.

Om Adobe Firefly te gebruiken zijn credits nodig. Gebruikers krijgen die bijvoorbeeld als onderdeel van een Creative Cloud-abonnement. Adobe komt nu ook met Firefly Standard- en Firefly Pro-abonnementen, die alleen toegang biedt tot de Firefly-AI-modellen.

Het Standard-abonnement biedt maandelijks 2000 tokens, wat neerkomt op maximaal twintig video's van vijf seconden. Dit abonnement kost op het moment van schrijven 11,17 euro per maand. De Pro-versie biedt 7000 tokens per maand, wat neerkomt op 70 video's, tegen een abonnementsprijs van 33,54 euro. Adobe noemt dat echter 'introductieprijzen', die tot medio maart gelden. Wat de abonnementen daarna gaan kosten, zegt het bedrijf niet.

Adobe kondigde zijn AI-videogenerator vorig jaar al aan. Het AI-model met concurreren met OpenAI's Sora-tool. Sora werd eind vorig jaar uitgebracht door OpenAI, maar is nog niet beschikbaar in de EU.