Adobe brengt versie Express met Firefly-integratie uit

Adobe heeft een nieuwe versie van Express uitgebracht, zijn programma voor het maken van content voor sociale media. Daarin zit nu de generatieve AI van Firefly.

De app was al langer in bèta te gebruiken, maar Adobe heeft hem nu uitgebracht in een stabiele versie. Express, een onderdeel van Creative Cloud, is een dienst voor het maken van onder meer posters en socialmediaberichten. Het programma bevat verschillende 'templates' die gebruikers kunnen aanpassen, bijvoorbeeld voor menukaarten, posters, YouTube-thumbnails en Instagram-stories. De dienst beschikt daarvoor over verschillende stockfoto's en lettertypes.

Gebruikers kunnen Firefly in het programma gebruiken om onder meer illustraties te laten genereren. Firefly zit als dienst in meer Adobe-programma's. Het is alleen getraind op beeldmateriaal van Adobe zelf.