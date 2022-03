Adobe brengt Creative Cloud Express uit voor smartphones, webbrowsers en Windows

Adobe heeft zijn Creative Cloud Express-dienst uitgebracht voor browsers, smartphones en Windows. Dat is een app met foto- en videobewerkingsfuncties. Creative Cloud Express is bijvoorbeeld bedoeld voor het ontwerpen van posters, brochures en socialemediaberichten.

Adobe Creative Cloud Express komt los beschikbaar als app via de Google Play Store voor Android, de Apple App Store voor iOS en de Microsoft Store voor Windows. Er komt ook een versie voor webbrowsers uit. De dienst bevat verschillende 'templates' die gebruikers kunnen aanpassen, bijvoorbeeld voor menukaarten, posters, YouTube-thumbnails en Instagram-stories. De dienst beschikt daarvoor over verschillende stockfoto's en lettertypes.

Creative Cloud Express maakt verder gebruik van Adobe Sensei, de AI-engine van het bedrijf. De dienst krijgt bijvoorbeeld 'quick actions' voor het verwijderen van de achtergrond van foto's. Gebruikers kunnen daarmee ook video's samenvoegen of omzetten naar gif-afbeeldingen, pdf-bestanden exporteren en 'meer'.

Er komt een gratis versie van Creative Cloud Express, die beschikt over een beperkte hoeveelheid templates en assets. Het bedrijf introduceert ook een premiumversie, die extra functies en onder andere toegang tot Adobe Stock-afbeeldingen toevoegt. Die premiumversie kost 10 dollar per maand en zit ook inbegrepen bij het Creative Cloud All Apps-abonnement en Adobe CC Single App-abonnement van meer dan 20 dollar per maand. Een versie voor enterprise en teams komt volgend jaar beschikbaar.