Apple brengt iOS 15.2 uit met privacyrapport en 'digitale erfenis'-functie

Apple heeft iOS 15.2 uitgebracht. Deze update voegt onder andere de App Privacy Report toe. Dat is een overzicht dat toont welke apps welke gegevens verzamelen. IOS 15.2 krijgt ook een 'digitale erfenis'-functie waarmee nabestaanden iCloud-data van overledenen kunnen opvragen.

IOS-gebruikers kunnen vanaf versie 15.2 een privacyrapport vinden in de instellingen, onder 'privacy'. In dat overzicht kunnen gebruikers bijvoorbeeld inzien hoe vaak een bepaalde app toegang heeft gevraagd tot hun locatiegegevens, camera, microfoon, contacten en foto's. Het rapport toont ook met welke domeinnamen een app contact maakt en hoe vaak dat gebeurt. Gegevens over dataverzameling blijven zeven dagen in het privacyoverzicht staan.

IOS 15.0 had bij release al een functie om de gegevensverzameling van apps vast te leggen. Voorheen konden die gegevens echter alleen geëxporteerd worden als een JSON-bestand. Met het privacyoverzicht krijgt iOS een interface, waarmee de gegevens uit deze functie gemakkelijker bekeken kunnen worden.

Verder krijgt iOS 15.2 een 'digitale erfenis'-functie. Daarmee kunnen nabestaanden toegang krijgen tot het iCloud-account en de persoonlijke gegevens van een overleden iOS-gebruiker. Onder die gegevens vallen bijvoorbeeld back-ups en foto's, maar geen opgeslagen wachtwoorden in de iCloud Keychain-wachtwoordmanager. IOS-gebruikers kunnen met iOS 15.2 maximaal vijf contactpersonen aanwijzen die deze gegevens kunnen opvragen wanneer de gebruiker overlijdt. Nabestaanden moeten een code invoeren en een kopie van een overlijdenscertificaat delen met Apple om toegang te krijgen tot de gegevens, bleek eerder al uit een iOS 15.2-bètaversie.

Apple laat ook weten dat iOS 15.2 in de Verenigde Staten een functie krijgt die iMessage-berichten aan kinderen kan scannen op naaktbeelden. Ouders kunnen die functie via Family Sharing inschakelen voor een kind dat jonger is dan dertien. De functie maakt naaktbeelden die een kind via iMessage ontvangt automatisch wazig en zet vervolgens een waarschuwing in beeld. De scan vindt plaats op het apparaat van het kind zelf en werkt niet bij andere berichtenapps, zoals WhatsApp.

De techgigant voegt verder ondersteuning toe voor het Apple Music Voice-abonnement. Dat is een goedkopere versie van Apple Music, waarmee gebruikers de dienst alleen kunnen bedienen via de Siri-spraakassistent. Dat abonnement zou dit najaar verschijnen, maar komt momenteel nog niet beschikbaar in Nederland en België. Apple spreekt verder over verschillende bugfixes, bijvoorbeeld voor HomeKit en CarPlay.