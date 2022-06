Apple toont in iOS 15.2 meer informatie over onderdelen- en servicegeschiedenis

Vanaf iOS 15.2 wordt het mogelijk om de onderdelen- en servicegeschiedenis van iPhone-toestellen te raadplegen. Dat blijkt uit een Apple-supportpagina. In het instellingenmenu kunnen gebruikers weldra nagaan of bepaalde onderdelen in hun iPhone al dan niet origineel zijn.

Vanaf iOS versie 15.2 kunnen iPhone-gebruikers de onderdelen- en servicegeschiedenis van hun toestellen raadplegen. Deze informatie is te vinden in de Instellingen-app, waar men het Algemeen-submenu moet aanduiden en vervolgens op de Info-knop moet drukken.

Daar zullen gebruikers van een iPhone XR, XS, XS Max of tweede generatie iPhone SE kunnen nagaan of de accu is vervangen en of dit een origineel exemplaar is van Apple. Op iPhone 11-, 12- en 13-toestellen zal naast de info over de accu ook de reparatiegeschiedenis van het scherm te raadplegen zijn. Bij de iPhone 12 en 13 is de geschiedenis te zien van de accu, het beeldscherm en de camera als die ooit vervangen zijn en of het originele onderdelen zijn.

Als een onderdeel dat vervangen werd geen origineel exemplaar is van Apple, al eens eerder werd gebruikt in een andere iPhone of niet werkt zoals Apple 'verwacht', zal de tekst 'Onbekend onderdeel' verschijnen in de reparatiegeschiedenis.

Gebruikers kunnen volgens Apple ook een melding te zien krijgen waarin staat dat het bedrijf de apparaatinformatie voor de iPhone heeft bijgewerkt. Dit is volgens het bedrijf van toepassing voor het beeldscherm en de accu en betekent volgens Apple dat het bedrijf informatie over het iPhone-toestel in kwestie bijhoudt of heeft bijgewerkt om een veiligheidsanalyse te doen.

IOS 15.2 zal naast onderdelen- en servicegeschiedenis ook een 'digitale erfenis'-functie bevatten waardoor het mogelijk wordt voor nabestaanden om toegang te krijgen tot de iCloud-data van een overledene. De nieuwe versie van het besturingssysteem moet er ook voor zorgen dat het scherm van iPhone 13-telefoons weer 'eenvoudiger' vervangen kan worden, zonder dat Face ID stopt met werken.