Overstap naar iOS 15 gaat langzamer dan iOS 14, 'Apple stopt met iOS 14-updates'

Apples iOS 15 staat vier maanden na release op 72 procent van alle iPhones van vier jaar of jonger, waarmee de installatie van dit besturingssysteem achterloopt op die van iOS 14. Dit oudere besturingssysteem lijkt daarnaast geen nieuwe beveiligingsupdates meer te krijgen.

Van alle iPhone-apparaten die de laatste vier jaar zijn geïntroduceerd, draait 72 procent iOS 15, schrijft Apple vier maanden na de introductie van dit besturingssysteem. Ruim een kwart van de telefoons werkt met iOS 14, twee procent draait nog op oudere besturingssystemen. Van alle iPhones heeft 63 procent iOS 15 als besturingssysteem.

Beide cijfers lopen achter op wat iOS 14 in een kortere tijd haalde. Zo becijferde Apple in december 2020 dat het besturingssysteem toen op 81 procent van alle apparaten van vier jaar en ouder stond. Toen draaide 72 procent van alle apparaten iOS 14. Ook de installatie van iPadOS 15 loopt achter op iPadOS 14.

Het feit dat iOS 15 minder snel wordt geïnstalleerd dan iOS 14, was enigszins te verwachten. Apple bleef namelijk nog beveiligingsupdates uitbrengen voor iOS 14, die gebruikers konden installeren in plaats van iOS 15. MacRumors merkt echter op dat Apple die keuze inmiddels niet meer standaard aanbiedt. Sinds iOS 15.2 kunnen gebruikers alleen die update installeren. Telefoons die bijvoorbeeld 14.8 draaien en willen updaten, kunnen niet meer de beveiligingsupdate 14.8.1 downloaden, maar alleen upgraden naar iOS 15.2. Apple heeft niet gezegd waarom het hiermee is gestopt en bij de iOS 15.2.1-update is deze functie niet teruggekeerd. Tweakers schreef eerder een preview over iOS 15, die onder meer gewijzigde notificaties en een nieuwe Focus-modus kent.