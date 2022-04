Apple bevestigt dat het is gestopt met beveiligingsupdates voor iOS 14

Apple is gestopt met het uitrollen van beveiligingsupdates voor iOS 14. Het bedrijf wijst erop dat het eerder heeft aangegeven dat de updates 'tijdelijk werden aangeboden', al heeft het niet gezegd wanneer het aanbod kwam te vervallen.

Vorige week merkten onder andere MacRumors en 9to5Mac op dat Apple geen beveiligingsupdates meer beschikbaar stelde voor iOS 14. De enige update die beschikbaar is, is de upgrade naar iOS 15.2. Telefoons die bijvoorbeeld 14.8 draaien en willen updaten, kunnen niet meer de beveiligingsupdate 14.8.1 downloaden, maar alleen upgraden naar iOS 15.2. Hoewel het nieuwe besturingssysteem vier maanden geleden is uitgekomen, staat het op 72 procent van alle iPhones van vier jaar of jonger. Dit komt vermoedelijk doordat Apple beveiligingsupdates voor iOS 14 bleef uitbrengen, wat nu is gestopt.

Apple zegt tegen Ars Technica dat het altijd de bedoeling is geweest dat de beveiligingsupdates voor iOS 14 tijdelijk zouden zijn. Daarbij wijst het bedrijf op een supportpagina die in september 2021 is gepubliceerd. Ars Technica merkt echter op dat Apple niet duidelijk is geweest over wanneer de beveiligingsupdates niet meer beschikbaar zouden zijn. Waarom Apple nu al stopt met het uitrollen van beveiligingsupdates voor iOS 14, is niet duidelijk. Het bedrijf geeft daar geen verklaring voor.

Apple stopt alleen met de updates voor iOS 14. Een oudere versie van het besturingssysteem, iOS 12, blijft wel beveiligingsupdates ontvangen. Alle apparaten die op iOS 14 draaien, kunnen ook iOS 15 aan. Dat zijn alle iPhones tot aan de iPhone SE uit 2016 en de tablets tot aan de iPad Air 2 uit 2014.

Update, 13:17 uur: In een eerdere versie van dit artikel stond dat iOS 13 nog beveiligingsupdates krijgt. Het besturingssysteem wordt echter sinds september 2020 niet meer voorzien van dergelijke updates. Het artikel is daarom aangepast.