Wine 7.0 met betere ondersteuning voor 64bit-systemen is beschikbaar

Windows-emulator Wine heeft met versie 7.0 een grote nieuwe update gekregen. Er is betere ondersteuning voor veel recentere gpu's en voor meerdere monitoren. Ook kan Wine voortaan 32bit- en 64bit-Windows-apps naast elkaar draaien en 32bit-apps op 64bit-Linux-distro's draaien.

Het ontwikkelteam achter de software schrijft in de releasenotes dat Wine voortaan beter kan omgaan met 64bit-software. Daarvoor is de 64bit-Windows-on-Windows-architectuur of WoW64 geïmplementeerd. Daardoor kan de applicatie nu 32bit-applicaties draaien op Unix-systemen van 64bit. Ook is het mogelijk om 32- en 64bit-applicaties tegelijk te draaien. Dat doet Wine 7 door thunks te gebruiken om de applicaties onderling met elkaar te laten praten.

Grafisch zijn er ook meerdere veranderingen, waaronder ondersteuning voor een nieuwe Win32u-library en WindowsCodecs voor WMP- en DDS-afbeeldingen. Ook is de Vulkan-rendering-engine aangepast zodat er ondersteuning is voor meerdere displays via Direct3D. Ook worden daarmee meer grafische kaarten ondersteund.

Wine, een afkorting van Wine Is Not an Emulator, werkt voortaan ook op de nieuwe Apple M1-socs, en de software krijgt ook een grafisch likje verf met onder andere nieuwe theming. De release is al te downloaden, al moeten er voor verschillende distro's nog binaries worden gemaakt.