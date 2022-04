'Linux-compatibiliteit Easy Anti-Cheat benutten niet zo simpel als Epic beweert'

Volgens gameontwikkelaar Fatshark is Easy Anti-Cheat niet zo compatibel met Linux gemaakt als eigenaar Epic Games beweert. Fatshark stelt dat alleen de versie van EAC die Epic Online Services gebruikt op Linux werkt via Proton, maar die gebruiken veel EAC-games juist niet.

Volgens Fatsharks communitymanager Hedge zou dit in het geval van hun game Vermintide 2 betekenen dat de game over zou moeten gaan op de EOS -variant van EAC , wat gelijkstaat aan een 'enorme hoeveelheid werk'. Daarnaast sluit Hedge niet uit dat deze variant van EAC ook verplicht dat spelers inloggen bij Epic Games voordat de game wil starten. Daar is hij echter niet zeker van.

De uitspraak van Epic Games dat men compatibiliteit op dit gebied met 'enkele kliks' kan regelen, is in de ogen van Hedge dus 'niet helemaal accuraat' en slaat alleen op games met de EOS-variant. Volgens hem is het aandeel games met die variant 'klein' en bestaat het 'vooral uit nieuwere games en waarschijnlijk hoofdzakelijk spellen die exclusief voor de Epic Games Store zijn'. Afsluitend stelt de Zweed wel dat er mogelijk wel 'andere oplossingen of workarounds' zijn.

Al met al beschouwt Fatshark de moeite die het zou kosten om over te gaan van de non-EOS-variant naar de EOS-variant ten doele van Linux-compatibiliteit voor Vermintide 2 'mogelijk een dealbreaker'.

De deur voor gaming op Linux staat sinds een tijdje meer open. Dat is mede te danken aan Proton, de software die onder andere Wine en DXVK gebruikt om Windows-games overwegend succesvol te draaien op Linux. Anticheatsoftware als EAC en BattlEye zijn echter streng en zullen Linux-systemen met Proton niet zomaar vertrouwen, dus de makers van die twee stukken software hebben compatibiliteit ingeschakeld. De stroomversnelling waarin Linux-gaming zich momenteel bevindt heeft ook te maken met de komst van de Steam Deck.

Tweakers heeft contact gezocht met Epic Games en ze gevraagd om een reactie op de uitspraken van de Zweedse gameontwikkelaar. Eventueel commentaar wordt als update bijgevoegd.

Fatshark is de ontwikkelaar van Warhammer: Vermintide 2, een Left 4 Dead-achtige co-opgame in het Warhammer-fantasy-universum. Daarnaast werken ze aan Warhammer 40,000: Darktide, een soortgelijke game die zich in de scifi-tegenhanger van het fantasy-universum afspeelt.