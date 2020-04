Valves Proton heeft meer dan 6500 Windows-games werkend gekregen op Linux

Bijna twee jaar na zijn verschijning heeft de Proton-tool in Steam Play meer dan 6500 games voor Windows speelbaar gemaakt op Linux. Grand Theft Auto V is de populairste game die spelers zo draaien en die goed werkt.

In totaal zijn 6502 Windows-games op Steam via Proton werkend op Linux, meldt ProtonDB, dat niet gelieerd is aan Steam of Valve. De site houdt statistieken bij hoe goed de games draaien, op basis van feedback van gebruikers.

Van de top tien populairste games zou zestig procent prima draaien, al dan niet na enkele tweaks. Counter-Strike: Global Offensive en DOTA 2 zijn het populairst op Steam Play en die draaien standaard op Linux. PlayerUnknowns Battlegrounds is daarna het populairst maar die kent veel problemen op Linux. Ook Tom Clancy's Rainbow Six Siege is vooralsnog niet werkend te krijgen. De populaire game Grand Theft Auto V draait volgens de ProtonDB-statistieken wel goed via Proton.

Valve heeft Proton samen met Codeweavers ontwikkeld en in 2018 uitgebracht. De tool is een aangepaste versie van Wine. De implementaties van DirectX 11 en 12 zijn gebaseerd op Vulkan, waarbij respectievelijk DXVK en vkd3d compatibiliteit bieden met Direct3D 11 en 12. Valve werkt actief aan de tool. Vorige week verscheen Proton 5.0-6.