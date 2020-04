Lexus brengt elektrische UX 300e-auto in oktober uit voor minimaal 50.000 euro

Lexus brengt zijn eerder aangekondigde elektrische UX 300e-auto naar verwachting in oktober in Nederland op de markt. De auto krijgt consumentenadviesprijzen vanaf 49.990 euro voor het eenvoudigste model.

Lexus zegt dat de UX 300e nu al te bestellen is en dat de auto in oktober op de Nederlandse markt wordt verwacht. 49.990 euro is de prijs voor het basismodel; voor meer luxueus uitgeruste versies moeten hogere bedragen worden neergeteld, die kunnen oplopen tot 63.690 euro voor de duurste versie.

De komst van deze elektrische, relatief compacte suv werd eerder al aangekondigd. De auto krijgt een lithium-ionaccu met een capaciteit van 54,3kWh, al geeft de fabrikant nog altijd geen exact cijfer voor het maximale bereik. Eerder werd een bereik van 400km genoemd, al was dat volgens de verouderde nedc-norm. De actieradius op basis van de wltp-norm is nog niet definitief, maar Lexus zegt al wel dat het bereik hoger dan 300km ligt in combinatie met 18"-velgen.

De 54,3kWh-accu bevat 288 cellen en kan in koude weersomstandigheden worden verwarmd door de interieurairco. Volgens Lexus is hierdoor het volle vermogen van de accu beschikbaar. Snelladen met gelijkstroom is mogelijk met maximaal 50kW en met een thuislader met wisselstroom is 7,4kW het maximale laadvermogen.

De UX 300e is een compacte suv of cross-over. Hij beschikt over een elektromotor met een vermogen van 150kW en een koppel van 300Nm. De auto is net als de vrij identiek ogende UX 250h Hybrid gebouwd op Toyota's GA-C-platform, wat volgens de fabrikant betekent dat hij een laag zwaartepunt heeft. Volgens Lexus hangt dat lage zwaartepunt van de UX 300e samen met het feit dat de accu in de vloer is geïntegreerd en de elektromotor laag voorin is geplaatst.