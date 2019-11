Lexus brengt elektrische UX 300e met 54,3kWh-accu medio 2020 uit in Nederland

Lexus heeft zijn eerste geheel elektrisch aangedreven auto onthuld. Het merk, dat eigendom van Toyota is, brengt de compacte suv vanaf halverwege volgend jaar uit in Nederland. De auto krijgt een accu met een capaciteit van 54,3kWh.

Lexus meldt dat de UX 300e is uitgerust met een lithium-ionaccupakket dat volledig onder de vloer is geplaatst en een bereik van vierhonderd kilometer mogelijk maakt. Die opgegeven actieradius is vastgesteld op basis van de verouderde nedc-norm, die inmiddels is vervangen door de in Europa veelgebruikte wltp-norm. Volgens Lexus zijn de wltp-cijfers echter nog niet beschikbaar; op basis van de deze realistischere norm valt het bereik vermoedelijk lager uit.

Snelladen met gelijkstroom is mogelijk met maximaal 50kW en met een thuislader met wisselstroom is 6,6kW het maximale laadvermogen. Vooral de capaciteit voor snelladen is in vergelijking met andere volledige elektrische aangedreven auto's niet hoog.

De UX 300e is een compacte suv of crossover en beschikt over een elektromotor met een vermogen van 150kW, waarbij het koppel 300Nm bedraagt. De auto is net als de vrij identiek ogende UX 250h Hybrid gebouwd op Toyota's GA-C-platform, wat volgens de fabrikant betekent dat hij een laag zwaartepunt heeft.

De fabrikant meldt dat de UX 300e-suv vanaf halverwege volgend jaar in Nederland leverbaar is. Het bedrijf noemt nog geen prijs voor de auto; die wordt op een later moment bekendgemaakt.