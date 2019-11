Microsoft krijgt toestemming om software aan Huawei te leveren

Microsoft heeft toestemming van de Amerikaanse overheid om te handelen met Huawei. Het bedrijf mag hierdoor opnieuw software leveren aan Huawei. Vermoedelijk kan het Chinese bedrijf hierdoor de productie van Windows-laptops hervatten.

Op 20 november kreeg Microsoft toestemming voor het leveren van mass-market-software aan Huawei, meldt persbureau Reuters. Er wordt geen specifieke Microsoft-software genoemd, maar de verwoording doet vermoeden dat het bedrijf een algemene licentie voor levering heeft van consumentensoftware. Vermoedelijk kan Microsoft nu dus software als Office en Windows aan Huawei leveren.

Mogelijk kan Huawei de productie van Windows-laptops hierdoor hervatten. Eerder dit jaar annuleerde het bedrijf een laptop vanwege het handelsverbod met de VS. Huawei kondigde in september een Linux-laptop aan voor de Chinese markt. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van Deepin, een Linux-distributie die gemaakt is door een Chinees bedrijf.

Deze week meldde het Amerikaanse ministerie van Handel dat enkele leveranciers toestemming krijgen om handel met Huawei te hervatten. De regering geeft aan dat 300 licentieaanvragen zijn ingediend, waarvan de helft inmiddels is verwerkt. Op het moment van schrijven is een kwart van alle aanvragen goedgekeurd. Onder andere de Semiconductor Industry Association heeft een handelslicentie ontvangen. Onder de SIA vallen bedrijven als Intel, Qualcomm en Broadcom.

Voor zover bekend heeft Google nog geen handelslicentie ontvangen. Dit maakt het lastig voor Huawei om smartphones buiten China te verkopen, aangezien het bedrijf geen smartphones kan laten goedkeuren voor het gebruik van Google-diensten. Dit verbod geldt voorlopig niet voor bestaande Huawei-smartphones, maar nieuwe producten mogen dus geen Google-apps bevatten. Telefoons als de Mate 30 Pro kwamen niet uit in Europa, hoewel een versie zonder Google-diensten wel uitkomt in Spanje.

De Huawei Matebook 13 met Windows-software