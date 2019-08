VS voegt 46 Huawei-ondernemingen toe aan zwarte lijst, maar stelt deadline uit

De Amerikaanse regering heeft 46 bedrijven die aan Huawei zijn gerelateerd, toegevoegd aan zijn Entity List. Tegelijk is de deadline die maandag is verlopen, met drie maanden uitgesteld. Sommige bedrijven mogen daarom langer zakendoen met Huawei.

Wilbur Ross, de Amerikaanse minister van Economische Zaken, zegt maandag in een interview met Fox Business dat de toevoegingen van de bedrijven aan de Entity List het moeilijker moeten maken voor Huawei om de handelsrestricties te omzeilen. In totaal staan er nu meer dan honderd aan Huawei gerelateerde bedrijven op die lijst.

Tegelijkertijd bevestigt Ross dat de deadline die maandag zou ingaan, is uitgesteld. Het gaat om de tijdelijke licentie die Amerikaanse telecombedrijven in mei hebben gekregen. Ook Google kreeg die licentie, zodat Huawei samen met de Android-leverancier kan blijven werken aan upgrades voor zijn smartphones. De deadline wordt met drie maanden uitgesteld en loopt rond 19 november af.

De minister benadrukt dat Amerikaanse bedrijven alleen met specifieke toestemming zaken mogen doen met Huawei en de bedrijven die op de lijst staan. Veel Amerikaanse techbedrijven hebben toestemming aangevraagd, maar tot nu toe heeft de Amerikaanse regering nog geen licenties gegeven.

In het interview benadrukt Ross dat de handelsrestricties zijn opgelegd vanwege de vermeende risico's voor de nationale veiligheid. De minister stelt dat 5g-apparatuur een groter risico met zich meebrengt dan apparatuur voor 3g- en 4g-netwerken, omdat bij de nieuwe netwerkstandaard software een grotere rol speelt en de hardware daar niet los van is te zien.

Volgens geruchten hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping in het afgelopen weekend telefonische gesprekken gevoerd over de situatie omtrent Huawei. Ross wil dat niet bevestigen. Hij zegt dat Trump informatie over dergelijke gesprekken zelf naar buiten zal brengen als hij dat wil.