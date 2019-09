'Uitsluiten Huawei en ZTE in EU kost veel minder dan geschat door 5g-lobbygroep'

De introductie van 5g kost bij uitsluiting van Chinese bedrijven niet 55 miljard euro meer, maar ongeveer 3,2 miljard dollar meer. Die kosten beraamt een Deense onderzoeksfirma. Het bedrag van 55 miljard euro komt van de GSMA, de overkoepelende organisatie voor de telecomindustrie.

Het Deense Strand Consult, een onderzoeksbureau met een specialisme in onder andere mobiel breedband, bracht het onderzoeksrapport op vrijdag uit. Het baseert de uitspraken op praktijkvoorbeelden uit de Verenigde Staten en Australië, waar Huawei en ZTE geweerd worden, maar waar de 5g-uitrol niet aanmerkelijk duurder of trager zou zijn. Het rapport is op aanvraag gratis te downloaden.

De GSMA daarentegen stelde eerder dit jaar dat de kosten van het uitsluiten van Chinese firma's de introductie van 5g 55 miljard euro duurder zou maken. Daarnaast zou het zorgen voor een totale vertraging van 18 maanden. De GSMA is een telecomvakgroep die 750 telecombedrijven vertegenwoordigt, waaronder Huawei en ZTE zelf. Volgens bronnen van Reuters zou Huawei zelfs een van de belangrijkste supporters zijn van de groep.

Huawei en ZTE liggen al veel langer onder een vergrootglas omdat bedrijven en overheden van buiten China de bedrijven verdenken van spionage. Als hun 5g-apparatuur geïnstalleerd wordt in mobiele netwerken, zouden ze het dataverkeer kunnen aftappen. Een grote motivator voor dat wantrouwen is de verregaande macht van de zittende communistische partij, die informatiestromen streng aan banden legt en inspecteert. De VS en Australië hebben Huawei en ZTE dus al verbannen. De Nederlandse overheid neemt extra maatregelen om 5g-netwerken te beschermen, maar doet de Chinese telecombedrijven niet volledig in de ban.