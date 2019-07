'Huawei Mate 20 X 5G komt nog deze maand in drie landen uit'

De eerste 5g-smartphone van Huawei, de Mate 20 X 5G, zou nog voor het einde van de maand in drie landen op de markt komen. Het gaat om thuisland China, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten. In dat laatste land is de verkoop op 12 juli al gestart.

Volgens de Chinese staatskrant Global Times ligt de Mate 20 X 5G vanaf 26 juli in de Chinese winkels. Venturebeat ontdekte op de Italiaanse Amazon-site dat het toestel in Italië op 22 juli verschijnt, en meldt verder dat inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten de smartphone al sinds vrijdag 12 juli kunnen aanschaffen, via operator Etisalat.

De Mate 20 X 5G lijkt aan de buitenkant sterk op de Mate 20 X, een grotere versie van de Mate 20 die in de Benelux niet officieel wordt uitgebracht. Zo heeft ook dit toestel een 7,2"-oledscherm met een resolutie van 2244x1080 pixels en afmetingen van 174,6x85,4mm. Ook is er een druppelvormige notch, en drie camera’s van 40, 20 en 8 megapixel. Intern kregen verschillende componenten echter een update. Zo is er de Balong 5000-modem voor 5g, het werkgeheugen nam van 6GB naar 8GB toe en de opslagcapaciteit bedraagt geen 128GB maar 256GB. De capaciteit van de accu daalt opmerkelijk genoeg, van 5000mAh naar 4200mAh.

Aanvankelijk had de vouwbare Mate X het eerste beschikbare 5g-toestel van Huawei moeten zijn, maar de introductie van die smartphone is op het laatste moment uitgesteld tot september. Hierdoor is de primeur voor de Mate 20 X 5G, al is het aantal landen waar dit toestel verschijnt beperkter dan was gepland. Zo wilde Vodafone de smartphone oorspronkelijk ook in de VK uitbrengen. Door de beschuldigingen van spionage aan het adres van Huawei, waarvoor overigens nog geen bewijs is geleverd, en het risico dat de toestellen geen Android-updates meer zouden krijgen, besloot Vodafone UK voorlopig af te zien van de introductie.

Op de Italiaanse Amazon-site wordt de Mate 20 X 5G voor 1099 euro verkocht.