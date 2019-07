Ubisoft verbiedt zelfgemaakte AC: Odyssey-quests om snel in level te stijgen

Spelers mogen van Ubisoft niet langer de Story Creator Mode gebruiken om quests te maken waarmee spelers snel ervaringspunten kunnen verdienen. Deze tool is bedoeld om spelers zelf verhalen in de wereld van Assassin's Creed: Odyssey te laten maken.

Ubisoft stelt in een forumbericht dat spelers zogeheten 'farming quests' maken om snel veel ervaringspunten te krijgen en daarmee in feite misbruik maken van de Story Creator Mode. De uitgever noemt het exploits die "de algehele kwaliteit, integriteit en doel van de Story Creator Mode in gevaar kunnen brengen en resulteren in minder zichtbaarheid voor de creatieve, interessante en fantastische verhalen die door de gemeenschap zijn gepubliceerd".

De Franse game-uitgever gaat de voorwaarden van de tool aanpassen zodat wordt voorkomen dat makers nog verhalen kunnen maken waarbij het vooral draait om snel ervaringspunten vergaren. Daarnaast zegt Ubisoft dat de farming quests niet meer in het automatische aanbevelingssysteem verschijnen. Degenen die willens en wetens doorgaan met het maken van dit soort quests krijgen te maken met sancties van Ubisoft, al zegt het bedrijf niet om wat voor maatregelen het daarbij gaat.

Een voorbeeld van een quest waarbij snel ervaringspunten kunnen worden verdiend, is een 'verhaal' waarbij npc's verschijnen die direct vijanden voor de speler verslaan. Op die manier verdient de speler binnen enkele seconden ervaringspunten en kan hij sneller in level stijgen. Als dit proces wordt herhaald, is het mogelijk om in korte tijd relatief veel punten binnen te harken.

Een van de redenen dat Ubisoft tegen deze specifieke spelerscreaties optreedt, is vermoedelijk het feit dat de uitgever zelf microtransacties verkoopt, waaronder 'xp-boosters' om het level van de speler sneller te laten stijgen.