Assassin's Creed Odyssey krijgt tool waarmee spelers eigen quests kunnen maken

Assassin's Creed krijgt een Story Creator Mode, waarin spelers zelf questlines en verhalen kunnen maken. Deze kunnen ze vervolgens delen met andere spelers, zelfs als die de game op een ander platform spelen. Ook krijgt de game een Discovery Tour-modus, net als Origins.

In de modus kunnen spelers werken met zes verschillende doelen, waaronder vermoorden, redden en een locatie bezoeken. Onderweg naar die doelen is het mogelijk om niet alleen dialogen met verschillende paden in te bouwen, maar hetzelfde is ook mogelijk op het grotere quest-niveau, wat betekent dat verschillende keuzes tot dezelfde of juist verschillende eindes kunnen leiden. Tot de opties behoren ook het onderbreken van een gesprek om diegene aan te vallen of ze leugens te vertellen.

Volgens een blogpost van Ubisoft is de tool waarmee spelers werken web-based. De tool gaat per direct een open bèta in en in de herfst moet het werk aan de Story Creator Mode af zijn.

Verder vertelt Ubisoft dat Assassin's Creed Odyssey in de herfst een Discovery Tour-modus krijgt, waarin de spelwereld te verkennen is alsog het een museum is. Er is dan geen enkel conflict en er zijn geen barrières die de speler in de weg zitten. Ook zijn er interactieve tours te volgen met quizzen aan het eind. De modus kwam eerder ook al naar voorganger Assassin's Creed Origins.