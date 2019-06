Bethesda presenteert Rage 2-uitbreidingspakket Rise of the Ghosts

Voor het onlangs verschenen Rage 2 verschijnt later dit jaar het eerste grote uitbreidingspakket, Rise of the Ghosts. De downloadbare content voegt een nieuwe verhaallijn, nieuwe vijanden en een bestuurbare 'mech' aan de shooter toe.

De shooter, die ongeveer een maand geleden uitkwam, krijgt naar alle waarschijnlijkheid in augustus zijn eerste grote uitbreiding. In de trailer zijn onder andere een nieuwe factie, nieuwe vijanden waaronder een grote zandworm, en nieuwe gebieden om te ontdekken te zien, evenals nieuwe voertuigen, wapens en vaardigheden. Ook heeft de speler de mogelijkheid om een 'mech' te besturen. Verder geeft Bethesda aan dat er een nieuwe spelmodus komt met de uitbreiding, net als nieuwe cheatcodes.

Volgens een schema van Bethesda komt er nog een tweede betaalde dlc voor Rage 2 in de herfst. Deze naamloze dlc bevat onder andere ook een nieuwe verhaallijn, nieuwe vijanden, voertuigen, vaardigheden en gebieden om te ontdekken.