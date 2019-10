Rage 2: TerrorMania-uitbreiding komt over twee weken uit

Bethesda brengt op 14 november een nieuwe uitbreiding uit voor Rage 2. TerrorMania speelt zich af in een alternatieve realiteit binnen de game, waarbij de spelwereld is overgenomen door wandelende bewapende skeletten.

Volgens Bethesda bevat TerrorMania zowel 'vervormde versies' van bekende locaties, als nieuwe gebieden. Spelers krijgen een nieuw wapen, een zwaard dat ook dient als sleutel om de 'poorten tussen realiteiten te openen'. De uitgever toont nog geen bewegende beelden van TerrorMania, maar heeft wel een aantal screenshots gedeeld.

Rage 2: TerrorMania kost 500 Rage-coins, ofwel vijf euro. Er is ook een TerrorMania Digital Deluxe Upgrade die 1750 Rage-coins kost, wat gelijk staat aan 17,5 euro. Die versie bevat een extra missie en speciale skins voor wapens en voertuigen.

Rage 2 kwam in mei uit. De reacties op de game waren gemengd. Veel spelers en recensenten hadden kritiek op de beperkte lengte van het spel. Gelijktijdig met de release had Bethesda al een plan klaar staan om meer inhoud toe te voegen aan het spel in de vorm van betaalde uitbreidingen. TerrorMania is de tweede betaalde dlc voor Rage 2. Eerder kwam al Rise of the Ghosts uit.