Microsoft lijkt Cortana nog dit jaar van mannelijke stem te voorzien

Een uitgelekte video toont functies die spraakassistent Cortana in 2019 krijgt. Nieuw is onder andere een mannelijke stem en integratie met de Outlook-app op iOS. Ook toont de video een Play My Emails-functie.

In de video is een iOS-apparaat te zien waarop de Play My Emails-functie wordt getoond. Dat lijkt een functie te zijn om e-mails voor te laten lezen en om met spraakopdrachten bijvoorbeeld mails te markeren of te archiveren. Verder is te zien dat gebruikers een mannelijke stem kunnen instellen. Cortana heeft nu alleen een vrouwelijke stem.

De nieuwe Cortana-functies zijn te zien in een video die Twitter-gebruiker WalkingCat online heeft gezet. Hij staat bekend als een Microsoft-insider die geregeld nieuwe details naar buiten brengt voordat ze officieel zijn aangekondigd. Bij de video schrijft hij 'Cortana in 2019', wat erop lijkt te duiden dat de nieuwe functies nog dit jaar verschijnen. Het is niet duidelijk wanneer dat is.