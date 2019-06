Microsoft brengt Cortana als losse app uit

Microsoft heeft een testversie van spraakassistent Cortana als losse applicatie in de Microsoft Store gezet. Loskoppelen van Windows 10 stelt het bedrijf waarschijnlijk in staat de digitale stemassistent vaker van updates te voorzien.

Microsoft heeft Cortana als bèta-app in de Microsoft Store gezet, zonder enige verdere toelichting. Tot nu toe is Cortana geïntegreerd in Windows 10 en lang viel de stemassistent samen met de zoekfunctie. Wel heeft Microsoft bij de recente Windows 10 May 2019 Update de zoekfunctie losgetrokken en is Cortana een aparte assistent in het OS.

Het lijkt erop dat de plaatsing in de Microsoft Store een stap naar verdere loskoppeling van het besturingssysteem is. Updates voor Cortana vielen tot nu toe samen met de feature-updates die Microsoft twee keer per jaar voor Windows 10 uitbrengt. Door de app als losse software te publiceren kan het bedrijf Cortana veel vaker updaten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Edge op basis van de Chromium-engine, die nu als testversie met grote regelmaat bijgewerkt wordt waar de oorspronkelijke Edge-browser slechts twee keer per jaar een update kreeg.