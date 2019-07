Microsoft verwijdert Cortana uit Xbox One in toekomstige update

Microsoft heeft voor Xbox Insiders een update uitgebracht met een nieuwe interface voor de console. Die biedt sneller toegang tot pas gespeelde games, maar ook is spraakassistent Cortana verwijderd. Het blijft mogelijk om een Xbox via de cloud met assistenten te bedienen.

Met de update past Microsoft de Home-pagina van de Xbox One aan. De Twists boven in het scherm zijn verwijderd en de eerste rij met iconen zijn nu games die onlangs zijn gespeeld. Er is ook ruimte gemaakt om meer games te kunnen tonen. De vernieuwde interface komt deze week uit voor een selecte groep Xbox Insiders in de Alpha- en Alpha Skip Ahead-groepen.

Microsoft maakt in de aankondiging van de nieuwe interface ook bekend dat Cortana van de Xbox One wordt verwijderd. Daardoor is het niet meer mogelijk om met Cortana te praten via een headset die op de console is aangesloten. Wel blijft het mogelijk om de console via spraakassistenten te bedienen door middel van de Xbox Skill die voor Cortana en Alexa beschikbaar is. Via de apps voor Android en iOS of Alexa-apparaten kan op die manier bijvoorbeeld de console met spraak worden aangezet.

Omdat Cortana uit de Xbox wordt gehaald, is het niet meer mogelijk om met spraak tekst in te geven via het virtuele toetsenbord op de console. Dat geldt echter alleen tijdelijk voor de testversie, Microsoft zegt aan een alternatief te werken en daarover binnenkort meer informatie te geven.

Het weghalen van Cortana uit de Xbox past bij andere recente ontwikkelingen rondom de spraakassistent. Begin dit jaar werd Cortana al losgekoppeld van de zoekfunctie in Windows 10 en werd het als losse app uitgebracht. Volgens een gerucht van eind vorig jaar heeft Microsoft Cortana verplaatst naar het bedrijfsonderdeel dat aan Office werkt, en is het niet langer de bedoeling om te concurreren met Alexa, Siri en Google Assistent.