Windows 10 krijgt ondersteuning voor Alexa in vergrendelscherm

Microsoft werkt aan een manier om slimme assistenten in het vergrendelscherm van Windows te implementeren. In het begin gaat het alleen nog om Amazons Alexa. Gebruikers kunnen daarmee hun pc ook met de stem bedienen als die op standby staat.

De veranderingen zitten in de nieuwe Insider Build van Windows, schrijft Microsoft in de changelog van versie 18362.10005. Daar staat in een wat weggestopt zinnetje dat er ondersteuning komt voor 'digitale stemassistenten van derde partijen' in het vergrendelscherm. Voorlopig zit de functie alleen nog in de Slow Ring van de Insider Builds. Die wordt nu uitgerold onder gebruikers.

Hoewel Microsoft het heeft over stemassistenten in het algemeen gaat het in de praktijk maar om één assistent. Alexa van Amazon is de enige andere assistent die op dit moment ondersteuning heeft op Windows 10, naast Microsofts eigen Cortana. Alexa is echter alleen te gebruiken als de computer ontgrendeld is. Microsoft introduceerde de eigen slimme assistent als standaard in Windows 10, maar inmiddels is de populariteit daarvan afgenomen en is de functionaliteit langzaam van opt-out naar opt-in gegaan. Ook bij Alexa gaat het voorlopig nog om een opt-in-feature die gebruikers zelf moeten inschakelen, en Amazon moet de slimme assistent er eerst nog voor updaten.

Naast de ondersteuning voor assistenten krijgt de Windows 10-preview ook een paar andere functies. Het gaat met name om beveiligingsfeatures zoals key rolling om het uitgeven van herstelsleutels veiliger te maken, en Windows-containers worden beter gescheiden van elkaar.