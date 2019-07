Mensen die meeluisteren met Google Assistent kunnen Nederlanders identificeren

Mensen die Google heeft ingehuurd om mee te luisteren met spraakcommando's van gebruikers van Assistent, kunnen die gebruikers makkelijk identificeren. Google claimde eerder dat het stemmen vervormt en informatie verbergt, maar dat blijkt in de Benelux niet zo te werken.

De opnames zijn in de Benelux niet vervormd, schrijft VRT dat duizend opnames kreeg van een anonieme medewerker van een bedrijf dat opnames van notities voorziet voor Google. Die notities dienen om het algoritme beter te leren hoe Nederlanders spreken om zo de stemherkenning te verbeteren. Menselijke medewerkers luisteren ongeveer een op de vijfhonderd spraakopnames af, zegt de zoekgigant tegen NOS.

Het was al langer bekend dat Google mensen inzet om spraakopnames af te luisteren en zo het algoritme te verbeteren. De zoekgigant bevestigde dat enkele maanden geleden. Toen zei de Amerikaanse tak van Google dat medewerkers vervormde opnames te horen krijgen, maar in de Benelux gebeurt dat volgens drie anonieme bronnen van de VRT dus niet. Bovendien moeten de medewerkers bij twijfelgevallen adressen en locaties die mensen opnoemen via internet opzoeken. VRT heeft individuele gebruikers geïdentificeerd aan de hand van opnames en ze de opnames laten horen.

De gebruikersnaam staat niet bij de opnames; Google wijzigt die in een niet te herleiden volgnummer. Wel gebeurt het vaak dat het gaat om opnames die geen spraakcommando's bevatten. Van de duizend waren er volgens VRT 153 onbewust opgenomen. Vermoedelijk zegt iemand een woord dat op Google lijkt, waarna bijvoorbeeld een Google Home-speaker gaat luisteren. De opnames waren van Google Home en van Google Assistant op smartphones.

Google is niet de enige die menselijke medewerkers laat meeluisteren. Ook Amazon en Apple doen dat. Amazon Alexa werkt niet in het Nederlands, waardoor die ook geen Nederlandstalige medewerkers zal hebben om mee te luisteren. Siri van Apple werkt wel in het Nederlands.

Update, 18:02: De Belgische minister Philippe de Backer voor Privacy wil dat er een onderzoek komt om het laten meeluisteren met spraakcommando's door medewerkers te laten toetsen aan de AVG, schrijft de VRT. Volgens De Backer is Google mogelijk niet expliciet genoeg geweest dat medewerkers mogelijk spraakcommando's beluisteren.