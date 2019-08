Apple stopt wereldwijd tijdelijk met beluisteren van audio-opnames Siri

Apple stopt tijdelijk met het beluisteren van stemopnames van Siri. Gebruikers krijgen later ook de optie om het verzamelen van zulke data te minimaliseren. Het bedrijf reageert daarmee op de ophef van eerder deze maand, en volgt Google dat donderdagavond hetzelfde besloot.

Apple zegt dat medewerkers wereldwijd stoppen met het beluisteren van de opnames. In een verklaring aan verschillende techwebsites zoals The Verge en TechCrunch zegt het bedrijf dat het 'een goede Siri-ervaring wil bieden en tegelijkertijd de privacy van de gebruiker wil beschermen'. "We gaan dit grondig bestuderen en pauzeren daarom het beoordelen van Siri-opnames wereldwijd." Naast dat Apple stopt met luisteren naar opnames komt het bedrijf in de toekomst met een software-update waarmee gebruikers kunnen bepalen of zij hun audio willen laten opnemen. Het bedrijf zegt niets over al opgeslagen opnames en of die worden verwijderd.

Het bedrijf reageert daarmee op het nieuws van vorige week toen de Britse krant The Guardian onthulde dat Apple-medewerkers in sommige gevallen opgenomen gesprekken van Siri terugluisterden om de kwaliteit te verbeteren. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer het wekwoord 'Hey Siri' onjuist was gebruikt of wanneer een audio-opname niet te verstaan was. In de voorwaarden was Apple niet duidelijk over welke data er precies verzameld werd.

Tegelijkertijd met het nieuws onthult Nu.nl dat er ook Nederlandstalige gesprekken werden opgenomen. De site sprak met een medewerker van GlobeTech, een aannemer die door Apple wordt ingehuurd om opnames te beluisteren voor kwaliteitsverbetering. De medewerker zegt dat er zo'n twintig Nederlanders bij het bedrijf werkten die per persoon zo'n vierhonderd fragmenten per dag te horen kregen. Volgens Apple gaat om 'minder dan een procent' van alles opnames.

Donderdagmiddag maakte Google bekend tijdelijk te stoppen met het beluisteren van audio-opnames van de Assistant. Van dat bedrijf was al bekend dat medewerkers opnames beluisterden, maar dat kwam voor veel gebruikers desondanks als verrassing. Google heeft inmiddels ook een opt-out doorgevoerd in de instellingen, waarmee gebruikers het verzamelen van de data kunnen stilzetten.